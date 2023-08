Así califican los medios brasileros la más reciente actuación de James Rodríguez con el São Paulo

James Rodríguez de a poco recupera su estado físico y el ritmo de competencia en el São Paulo FC - crédito Rubens Chiri/Saopaulofc.net

James Rodríguez fue titular en el partido de la fecha 21 de la Serie A de Brasil ante América - MG. Aunque el equipo del colombiano no logró llevarse la victoria en la casa del equipo colero del campeonato, sí tuvo una destacada actuación, de acuerdo a los medios brasileños. Este fue el cuarto partido del ex Olympiacos, el segundo como titular en la nómina dirigida por Dorival Junior.

Rodríguez Rubio disputó 71 minutos de compromiso para ceder su lugar a Pato en el campo de juego. Aunque el colombiano no logró aportar en la creación de goles a su equipo, pues el tanto llegó tras su salida producto de un tiro penalti ejecutado por su sucesor, su labor fue bien reconocida por uno de los medios deportivos más importantes de Brasil, Globo Esporte:

“Participó mucho, realizó regates impresionantes y generó espacios. Aunque aún necesita ritmo y pierde el balón en exceso, principalmente por ser el más arriesgado entre los suplentes”.

James completó ante América MG, 52 de los 61 pases que intentó, dejando en una oportunidad a su delantero de cara al gol, pero fue desaprovechado. Además, ejecutó dos regates exitosos, uno de ellos dejó desubicado al defensor y se robó los aplausos de los asistentes al estadio Raimundo Sampaio. Sin embargo, tuvo un alto número de balones perdidos en el compromiso (22).

Aun así, la ex figura del Real Madrid fue el segundo jugador del plantel inicialista con mejor calificación, por detrás de Moreira y Pablo Maia, ambos con 7.0 de evaluación. Rodríguez obtuvo un 6.9, la misma calificación que recibieron Luan y el delantero argentino Jhonathan Callieri.

Quien no se mostró satisfecho y expresó su molestia en rueda de prensa fue Dorival Junior, el entrenador de São Paulo. El entrenador brasilero, además, se mostró preocupado por la mala racha en condición de visitante: no acumula ni una victoria, ha empatado cinco partidos y ha perdido la misma cantidad: “Podríamos haber dado una mejor respuesta. Dejamos que desear colectivamente y sufrimos otra derrota fuera de casa. Para un equipo como el nuestro, es una situación inaceptable”.

Por último, aseguro que no distingue a los jugadores entre suplentes y titulares y el actual momento de las competencias donde se encuentra clasificado (Copa de Brasil, Serie A y Copa Sudamericana) lo obligan a tener un plantel altamente competitivo:

“Todos los jugadores están en el once inicial, no defino el once inicial ni el filial. Hicimos lo mejor, el mejor equipo en el campo, físicamente hablando, y eso podría haber dado una respuesta. No tengo esa competencia para hacerlo y asumo la responsabilidad de ello. Pero somos conscientes de que tenemos que cambiar. Y este cambio implica un todo, es un cambio de comportamiento para dar una respuesta diferente en los partidos fuera de casa”.

Tabla de posiciones de la Serie A de Brasil