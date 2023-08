Andrés Llinás, el héroe del último título de Millonarios, renovó contrato con Los Embajadores

Andrés Llinás renovó con Millonarios hasta 2026 - crédito @MillosFCoficial/Twitter.

El inicio de semana llegó con noticias positivas para la esfera de Millonarios. En la tarde del domingo se encargaron de sumar tres puntos en la Liga BetPlay II-2023 ante su eterno rival Atlético Nacional en el clásico colombiano, y ahora el club hizo oficial la renovación de uno de sus jugadores más importantes de los últimos años.

Te puede interesar: Millonarios vs. Atlético Nacional por Liga BetPlay: a qué horas y por dónde ver el clásico colombiano

Por medio de un comunicado, el conjunto bogotano confirmó que el defensor central Andrés Llinás renovó su contrato con el equipo capitalino por 3 años más. Con el acuerdo para jugar hasta 2026, Llinás reafirma su compromiso con la institución, actual campeona del Fútbol Profesional Colombiano.

Pasaron casi dos meses desde la última vez que se había tocado la situación de renovación. En su momento el zaguero afirmó que no estaba pensando en el futuro, sino en disfrutar de los éxitos conseguidos hasta aquel día. No obstante, las directivas hicieron un buen trabajo y concretaron un acuerdo con el jugador para así extender la “felicidad” de ambas partes: “Yo sé que hubo un momento en que sí se preguntaba algo, pero no sé mucho más aparte de eso, y lo que yo he dicho, ahora más que nunca: estoy feliz en Millonarios por todo lo que conseguimos, siento que a este equipo todavía le quedan muchas cosas por conseguir y yo soy feliz acá”.

Te puede interesar: Los mejores memes tras la victoria de Millonarios sobre Atlético Nacional por Liga BetPlay

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

Para el cuadro albiazul era primordial conseguir la extensión del contrato de Llinás, no solo pensando en la defensa del título, sino también en la participación del club en la venidera Copa Libertadores de 2024, en la cual ya están dentro de la fase de grupos.

Te puede interesar: Millonarios está entre los cinco mejores clubes del continente: así quedaron los equipos colombianos

De esta forma Millonarios cumplió con uno de sus primeros objetivos principales de renovación, ahora le quedan restantes “dos peces grandes” en la institución: el profesor Alberto Gamero, el principal artífice del exitoso proceso deportivo del equipo, y el otro defensor central de la titular, el costarricense Juan Pablo Vargas, quien estuvo muy cerca a dejar el club a inicios de semestre.

El exitoso camino de Llinás en Millonarios

Hincha del ‘Embajador’ desde que nació, el jugador bogotano hizo todos su proceso formativo con las inferiores de Millonarios hasta convertirse en jugador de fútbol profesional.

En 2015 debutó a los 17 años contra Independiente Santa Fe por la Copa Colombia. Tras la llegada del profesor Alberto Gamero en 2020, Llinás logró consolidarse como titular indiscutible en la pareja de centrales junto a su compañero de saga Juan Pablo Vargas.

Desde su debut, el número ‘26′ de Millonarios acumula 148 convocatorias y 133 partidos jugados para un total de más de 11.500 minutos donde anotó 6 goles y ha participado en 3 asistencias.

En su palmarés, el central se consagró campeón contra Junior por Copa Colombia en noviembre de 2022 y campeón de la Liga colombiana en julio de 2023.

Justamente en este último título, Llinás fue pieza fundamental para la consecución del mismo. En el partido de vuelta en la final ante Atlético Nacional cuando el cuadro capitalino iba por debajo en el marcador 1-0 y la desesperación comenzaba a tomarse todo el estadio, Andrés apareció cuál héroe al minuto 70 para mandar la pelota al fondo de la red y firmar el 1-1.

Posteriormente, el choque se iría a la definición desde el punto penal y Los Embajadores lograron bordar la estrella número 16 de su historia en el escudo de la institución.

Con un nuevo contrato en su mano, el futbolista bogotano continuará vistiendo el azul embajador y continuará en su camino a instaurarse como uno de los ídolos principales del club.