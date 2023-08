Violencia en elecciones: Defensoría hizo llamado al Gobierno nacional para articular la política de seguridad con la Paz Total

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, también reiteró las graves afectaciones que podrían sufrir los municipios con alto riesgo de violencia en elecciones - crédito Bienvenido Velasco / EFE

A través de la alerta temprana (AT) 030 de 2023, la Defensoría del Pueblo advirtió sobre los riesgos existentes en buena parte del país a causa de la violencia en plena época electoral. Al respecto, la entidad aseguró que en al menos 113 municipios hay un riesgo máximo de alteraciones al orden público antes y durante los comicios regionales que se llevarán a cabo en octubre.

Te puede interesar: Gustavo Petro desmintió al defensor del Pueblo y dijo que “no hay 300 municipios en riesgo” para las elecciones de octubre

Bajo ese panorama, el defensor Carlos Camargo volvió a llamar la atención del Gobierno nacional a no ignorar este aviso y a establecer mecanismos de seguridad para garantizar el ejercicio de los candidatos de promover sus campañas y del electorado para que salga a votar el domingo 29 de octubre.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Defensoría alerta por graves riesgos contra candidatos excombatientes de las Farc para las elecciones regionales

En diálogo con El Tiempo, el funcionario resaltó que la AT fue hecha con información recolectada desde hace más de tres meses con el objetivo de advertir, antes de los comicios territoriales, los riesgos existentes sobre eventos violentos que podrían afectar el desarrollo de esa jornada.

“En comparación con las elecciones regionales de 2019, en este nivel de riesgo había 78 municipios y muchos coinciden con los 113 que están advertidos ahora”, manifestó Camargo Assis sobre las poblaciones en alerta máxima.

Te puede interesar: Clan del Golfo tendría planes de expansión en Córdoba, según alertó la Defensoría del Pueblo

Al respecto, sostuvo que fueron emitidas 48 recomendaciones, entre ellas una acción oportuna del presidente Gustavo Petro para atender la crisis de violencia padecida en las regiones señaladas por la entidad. Sugirió al mandatario su liderazgo en la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas y reclamó a las instituciones por mayor presencia ante un control territorial de grupos armados ilegales.

Con respecto a los 133 municipios con alerta extrema por hechos violentos, la entidad sostuvo que las causas son falta de control territorial, reflejada en posible ausencia de la fuerza pública y alta presencia de grupos armados ilegales. Si bien el Gobierno nacional está en plena fase de cumplimiento del cese al fuego bilateral con el ELN, hay zonas con mayor incidencia de actores como el Clan del Golfo y disidencias de las Farc como el Estado Mayor Central (EMC), al mando de Iván Mordisco.

Para la Defensoría, el mapa de alto riesgo previo a las elecciones está conformado por Arauca, Catatumbo (Norte de Santander), Sur de Bolívar, Magdalena Medio, Urabá y Bajo Cauca antioqueño, Chocó, Cauca (incluyendo algunos municipios de Valle del Cauca), Nariño, Caquetá y la Orinoquía. En estas partes del país también habría dificultades para que los candidatos hagan sus campañas.

Camargo Assis también expuso ante el diario citado que debe existir una buena articulación entre la oficina del alto comisionado para la Paz y los ministerios de Defensa e Interior y aseguró que no hay una labor armónica entre todas las instituciones estatales: “Vamos a fracasar en la mitigación y en contener estos riesgos que hemos advertido”. De ahí la alerta temprana para preparar a los organismos correspondientes.

“Debe haber articulación entre la política pública de ‘paz total’ y claridad sobre la política pública de seguridad del gobierno nacional”, indicó el defensor del Pueblo en El Tiempo.

Tema aparte, se refirió a la versión del presidente Petro de solo 17 municipios en alerta máxima desmintiendo así lo emitido en la AT. Dijo que no caerá “en polémicas que no nos van a conducir a nada” y reiteró que no se deben subestimar los llamados de la Defensoría del Pueblo y la exposición que tienen buena parte de los municipios en Colombia ante un aumento de la violencia en época de elecciones.

“No se trata de quedarnos en la polémica por las cifras, lo que hay que hacer es ver las nueve zonas en donde están disparadas todas las situaciones de violencia”, añadió Camargo. De paso, insistió en que no se pueden minimizar las cifras emitidas en la alerta temprana y que, en cambio, se deben establecer las vías de protección de las comunidades en riesgo.