Repartidor de pizzas se quedó con la tarjeta de un cliente para irse de rumba: fue la cena más costosa de su vida

Una pizza habría terminado costándole 2′500.000 pesos a una mujer en Bogotá que, sin darse cuenta, fue víctima de hurto por parte de su domiciliario de confianza. El incidente ocurrió la noche del jueves 24 de agosto, cuando llamó a una reconocida pizzería de la localidad de Chapinero y pidió un domicilio, sobre las 7:00 p. m.

Sin embargo, por demoras “con su pedido” lo recibió pasadas las 9:00 p. m., siendo este el primer inconveniente de la noche. El repartidor llegó a la puerta de su domicilio e inició una conversación algo extraña en la que “con las manos llenas” terminaron cayéndosele algunas cosas.

Como siempre, la mujer disfrutó su pizza de jueves en la noche y se fue adormir. Sin embargo, al día siguiente descubrió una serie de débitos con su tarjeta que alcanzaban los 2′500.000 pesos.

“Hice un pedido a una pizzería reconocida. Enviaron al señor, se demoraron como dos horas, y el señor me embolató de una manera rarísima. Se llevo mi tarjeta. Yo fui confiada, no me di cuenta en el momento en el que me embolató, porque se cayeron cosas, pasaron cosas. Y a la mañana siguiente me di cuenta de que había desocupado la tarjeta haciendo compras de 90.000 pesos”, detalló en una entrevista para el matutino de Arriba Bogotá.

Varias de ellas, según los avisos que fueron llegando a su celular mientras ella dormía, fueron en un rooftop de la calle 85. A unos minutos de la pizzería, ubicada en la carrera 7 con calle 58.

“Esto me ha tenido muy nerviosas, porque es una pizzería reconocida de toda la confianza, y envían a gente a que lo roben a uno a su casa”, lamentó en conversaciones con el medio citado.

Y es que las notificaciones no paraban de llegar, tanto así que sobre la media noche revisó su celular y fue entonces cuando se comunicó con la Policía: “A las 3:00 de la mañana me di cuenta y pude hacer el bloqueo (de la tarjeta) y a las 4:11 habían alcanzado a hacer el último retiro”, todos por un valor similar a 90 mil pesos.

A 12 horas de haber sido víctima de esta nueva modalidad, cuando se supo por última vez del caso, no había podido comunicarse con el restaurante. Los Policías la ayudaron hasta donde pudieron, pero, hasta entonces, no pudieron hace nada para que le devolvieran el dinero:

“La policía del cuadrante del barrio San Felipe fueron rapidísimos. No pasaron cinco minutos. Ellos llegaron, me colaboraran hasta donde más pudieron, pero sus funciones llegaron hasta donde me pudieron colaborar. Fueron muy queridos, pero me toca esperar a que abran la pizzería. Ellos no tienen un número de emergencia para estos casos y en Internet dice que abren hasta las 11:00 de la mañana”.

El 85% de los capturados por robo quedan en libertad

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá el 85% de los detenidos, como presuntos responsables de hurto, queda en libertad a las pocas horas de ser detenidos. Es decir, ocho de cada diez capturados logran evadir la justicia y dejar los casos de robo en impunidad. Estas dramáticas estadísticas irían en contravía de los esfuerzos de los uniformados, con los que para el 2023 aumentó su efectividad de captura en un 5% en comparación con el mismo periodo del año 2022.

Según se informó desde la Secretaría de Seguridad de la capital, en lo que va de 2023 han sido capturados al menos 17.000 presuntos responsables de hurto a personas, vehículos, en transporte público y a residencias. En ese sentido, los esfuerzos de las autoridades se estarían desperdiciando si se tiene en cuanto que al menos 14.400 de los capturados regresaron a las calles.