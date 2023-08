Faustino Asprilla fue a ver a Luis Díaz, pero el guajiro fue sustituido

El exjugador colombiano estuvo en St. James' Park viendo el juego entre Newcastle y Liverpool - crédito @golal90fc/Twitter

Por la tercera jornada de la Premier League, el Liverpool de Luis Díaz visitó al Newcastle en St James’ Park. Los Reds venían de imponerse como local 3-1 al Bournemouth, mientras que las Urracas cayeron en su visita al Manchester City.

Los locales se montaron en el marcador sobre los 25 minutos con un tanto de Anthony Gordon. La noche parecía que se le venía al Liverpool tras la expulsión del neerlandés Virgil van Dijk, lo que llevó a Jürgen Klopp a prescindir de Luis Díaz.

El duelo tuvo una visita muy especial, ya que durante la trasmisión de ESPN fue captado el exjugador colombiano Faustino Asprilla, que en su etapa como futbolista activo defendió los colores del Newcastle durante tres temporadas.

A través de sus redes sociales, el Tino compartió varias publicaciones de su estancia en Inglaterra, en donde compartió con varios seguidores del Newcastle.

El exjugador de la selección Colombia presenció el juego entre Newcastle y Liverpool - crédito @eltinoasprilla/Instagram

El Tino actuó entre 1995 y 1998 en Newcastle, en el que jugó por todas las competiciones un total de 63 partidos con saldo de 18 goles e igual número de asistencias. Su presentación más destaca con los Geordies fue por Premier League, cuando le marcó un triplete al Barcelona de España.

El malestar de Luis Díaz por ser substituido

El gesto de disgusto de Luis Díaz tras ser substituído en el Newcastle vs. Liverpool - crédito ESPN.

A los 18 de juego, el ex Junior de Barranquilla avisó con una jugada de ensueño. El cafetero recogió la pelota desde el sector derecho y con sus regates preferidos buscó librarse de la marca, llegó casi hasta la última línea del arco contario y con el borde externo remató al primer poste, pero el guardameta Pope logró apenas atajar su remate.

No obstante, el guajiro no lo podía hacer todo y al minuto 24 llegó el primer punto de declive para los visitantes. La posesión la tenía Mohamed Salah, este pasó para atrás para el lateral derecho Trent Alexander-Arnold y con un fallo infantil, lo que puede ser denominado como el “blooper de la jornada”, no pudo controlar la pelota que le pasó por debajo de su pie y le quedó a Anthony Gordon que aprovechó el “regalito” y definió por debajo de las piernas de Alisson el 1-0 en el marcador.

Posteriormente, sobre los 27 minutos, el defensor central Virgil van Dijk vio la tarjeta roja por cometer una infracción al último hombre del Newcastle. El árbitro no dudó en ningún momento en expulsar al neerlandés y el VAR tampoco decidió intervenir en la decisión que fue bastante polémica.

Allí llegó la gota que reboso la copa para el extremo cafetero, ya que, para suplir la ausencia de Van Dijk, el director técnico de los Reds Jürgen Klopp, decidió sacar a Díaz del compromiso para darle entrada a Joe Gómez y mantener la línea defensiva completa.

Lucho quedó atónito ante la decisión de su técnico, apenas el cuarto árbitro mostró su número en el tablero, el oriundo de Barrancas no dudó en demostrar su malestar con algunos gestos que fueron perfectamente captados por la transmisión televisiva.

Las redes sociales no tardaron en analizar la decisión táctica del alemán y con bastantes críticas cuestionaron lo sucedido. Antes del cambio, Díaz había sido el único jugador del Liverpool en generar una opción clara de gol, pero esto no pareció haber sido razón suficiente para impedir su cambio:

“La gestión de Klopp de plantilla en este comienzo de temporada está siendo muy mala. Lo de quitar a Luis Díaz para dejar a un Gakpo que no ha hecho mucho para merecer semana tras semana la titularidad ha sido definitorio hoy. Además, su plantilla es cortísima, poco margen”. -@APortillo21

“¡Klopp deja en el campo a Gakpo y Alexander Arnold. Y ante la expulsión de Virgil van Dijk saca a Luis Díaz. Luchito queda: plop Ahira ven por qué el City de Guardiola en 3 fechas ya le lleva 5 puntos!”. -@cristancho31

La siguiente oportunidad de Luis Díaz con Liverpool será el próximo domingo 3 de septiembre cuando enfrenten al Aston Villa en condición de local por la cuarta fecha de la Premier League. La pelota rodará desde las 8:00 a. m. (hora colombiana) con trasmisión de Star+.