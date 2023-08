El terrible momento que vivió Natalia Ramírez, Marcela de ‘Yo soy Betty la fea’: “Un hombre me puso una pistola en la cabeza”

La actriz relató algunos de los momentos más difíciles que vivió - crédito @actriznatalia (Instagram)

La actriz colombiana Natalia Ramírez es reconocida por los papeles que ha interpretado a lo largo de su trayectoria actoral; sin embargo, hubo uno que destacó por encima de los otros y fue cuando le dio vida a Marcela Valencia en la popular telenovela ‘Yo soy Betty la fea’. Recientemente la artista reveló que en Venezuela pasó uno de los momentos más difíciles y complicados de su vida.

Natalia Ramírez comentó esta situación en una entrevista con el programa Se dice de mí de Caracol Televisión y dio a conocer cómo se dio este angustiante momento. Todo se dio una vez culminó el rodaje de una producción en Venezuela y se desplazaba para el aeropuerto, fue en ese momento cuando dos sujetos que se movilizaban en dos automóviles irrumpieron el trayecto del vehículo y los obligaron a detenerse.

“Yo estaba grabando y cuando terminé ya íbamos para el aeropuerto, cuando de repente dos carros se nos acercan muy rápido, uno por delante y otro por detrás, Y nos hacen parar y bajarnos”, aseguró Natalia Ramírez que recuerda con angustia aquellos difíciles momentos que tuvo que pasar.

Una vez se bajaron de los respectivos vehículos, estos sujetos los asaltaron y a la reconocida actriz la metieron a uno de los vehículos para quitarle todo el dinero, tarjetas, joyas y demás. Ramírez señaló que se trató de un tipo de secuestro exprés, pero resaltó que afortunadamente salió ilesa de este asalto.

