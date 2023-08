Yina Calderón y Epa Colombia se insultaron mutuamente durante una transmisión en vivo

El conflicto entre las dos creadoras de contenido sigue latente y durante un directo organizado por la DJ en redes sociales, se “cantaron” verdades incómodas de la otra (@rechismes/Instagram)

Si por algo se caracterizó Yina Calderón, desde que adquirió popularidad en las redes sociales gracias a sus facetas como DJ y empresaria, es por generar polémicas por los motivos más variados, y en especial cuando se refería a otros creadores de contenido. En ese sentido, su conflicto con Epa Colombia es uno de las que más ha capturado la atención de los usuarios en redes sociales.

Lo llamativo es que en esa oportunidad fue Daneidy Barrera quien inició la pelea y no Yina, luego de que defendiera a Andrea Valdiri por las críticas que soltó la DJ sobre su cuerpo. A partir de ese momento los intercambios han ido sucedido, y aunque se han alternado con momentos donde cada una se dedica a lo suyo, lo cierto es que ninguna de las dos desaprovecha la oportunidad de referirse a la otra cuando se presenta la oportunidad.

Sin embargo, esa enemistad escaló a un nuevo nivel cuando protagonizaron un cruce de palabras en vivo y en directo. Durante un En vivo de Yina Calderón en su cuenta de Instagram, vinculó a Epa Colombia debido a que varios de sus seguidores la incitaron para que lo hicieran y le dijera lo que pensaba de ella “de frente”.

Desde el saludo quedó claro el tono que iba a seguir la conversación, luego de que Daneidy saludará a la anfitriona diciendo”Qué hace Barbie de la Alcaldía”.

Yina quedó visiblemente molesta con el comentario, pero rápidamente la empresaria de las keratinas manifestó “yo me muero por esta mujer” para suavizar la charla. Esta vez la DJ respondió “Sí, mor, yo sé que usted está enamorada de mí”, haciendo referencia a la orientación sexual de Barrera.

Epa Colombia entonces no se guardó nada y comenzó a atacarla sin miramientos, haciendo referencia a sus múltiples cirugías estéticas:

“Tú sabes que yo te odio maric... Porque usted es una bandera, una boleta, usted es muy borracha (…) Maric… usted si es fea, las cirugías le quedaron terribles (…) ¿Por qué fue que se puso tanto mentón usted?”

Yina respondió imitando el tono de voz de Epa, a la par que atacaba su pasado sentimental con Diana Celis:

“Pero en cambio yo no tengo una novia amando a otra. A mí las cirugías me quedaron terribles, pero usted ama Diana y tiene a Karol...yo cumplí con llamarla, usted es una falsa y habla mal de mí, pero yo vengo aquí de frente (...) Yo sé cómo es la vuelta con usted, usted ama a una y quiere a otra”

Yina Calderón y Epa Colombia se insultaron mutuamente durante un directo en redes sociales - crédito @yinacalderonoficialdj y @epa_colombia/Instagram

Epa Colombia manifestó que eso era falso y que amaba a su actual pareja, Karol Samantha. Eso llevó a que pasaran a echarse en cara mutuamente lo que ganaban. Inicialmente la empresaria de queratinas señaló que a ella no le pagaban mal, a diferencia de Yina. La huilense respondió haciendo referencia al dinero que tuvo que pagar a la Dian por una investigación relacionada con una presunta evasión de impuestos.

“Por lo menos a mí no me sacan nada”, señaló Calderón. Al respecto, Epa cuestionó “¿Qué le van a quitar si usted no tiene nada?”.

La situación comenzó a hacerse más compleja cuando Yina insistió con las bromas sobre la orientación sexual de Daneidy. “Usted está enamorada de mí, usted sabe que si yo quiero darle un beso se lo doy”, indicó la DJ, a lo que Epa respondió: “Usted me parece muy fea, le digo que no, mamita”.

Finalmente Yina Calderón no aguantó más y dijo “Usted es una gonorr… hablando mal de mí (…) Me cae re mal usted, a mí no me diga amiga. Ay, ábrase, boba hijue…”, saliendose de la transmisión y dejando a Epa Colombia sola.