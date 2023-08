El origen de la famosa frase ‘Yo no sé, Ernesto, no sé’ de Diomedes Díaz sorprende a sus fanáticos

El cantante vallenato inmortalizó una frase que sigue siendo pronunciada hasta la actualidad - crédito captura de pantalla (Fundación Ernesto McCausland)

Diomedes Díaz, uno de los íconos musicales más grandes en la historia del país, falleció en 2013, pero su legado se ha mantenido vivo gracias a los millones de fanáticos que aún escuchan su música en las diferentes plataformas digitales. El ‘Cacique de la junta’ es recordado con profundo cariño y con el tiempo se han ido conociendo más detalles sobre algunos aspectos de su vida que eran desconocidos para muchos.

El intérprete de grandes éxitos del vallenato como Mi primera cana, Era como yo, Amarte más no pude, A un cariño del alma, El cóndor herido, Tres canciones, Tú eres la reina, Sin medir distancias, Bonita, entre muchas otras, marcó un antes y un después en la música colombiana; sin embargo, el impacto del ‘Cacique que la Junta’ no solo se limitó al ámbito musical, debido a que también muchas de sus frases se convirtieron en icónicas y siguen siendo citadas por las personas en la actualidad.

“Yo no sé, Ernesto, no sé” es una de las frases más icónicas del Cacique de la Junta y, actualmente, muchos ciudadanos siguen mencionándola, rememorando así al cantante Diomedes Díaz. Sin embargo, hay quienes desconocen el origen de esta expresión coloquial.

Esta icónica frase fue pronunciada por Diomedes Díaz durante una entrevista en la que se encontraba hablando sobre la muerte. Allí el reconocido cantante destacó, “Si yo supiera, te repito, que yo muerto serviría más, yo me muriera hoy mismo, pero yo no sé, Ernesto, no sé”. Aunque la intriga de muchos surgió debido a que desconocen por completo con qué Ernesto estaba hablando el cantante.

El empleo de la expresión “Yo no sé, Ernesto, no sé” que fue mencionada por Diomedes Díaz es común en la región del Caribe colombiano y suele señalar que la persona que la utiliza intenta desviar la conversación o negar algo que, muy probablemente, conoce.

El Cacique de la junta mencionó esta frase durante una entrevista con el periodista y escritor, Ernesto McCausland quien fue galardonado en 17 ocasiones con el premio de periodismo. El barranquillero fue uno de los comunicadores más reconocidos a nivel nacional y en ese entonces además de ser editor para ‘El Heraldo’, también realizaba entrevistas para el programa ‘Mundo Costeño’ en el canal Telecaribe.

Según el comunicador, este icónico momento surgió cuando Diomedes Díaz, tras cantar una parte de la canción ‘Mi ahijado’, quiso evitar hablar sobre la viuda madre de ‘Pachito’ (protagonista de la canción), fue por esto que el Cacique de la junta terminó hablando sobre la muerte y allí mencionó la reconocida frase.

“No quiero morirme, le saco el cuerpo cada ratico. Yo no quiero morirme porque... si fuera que, por ejemplo, yo supiera que, de verdad, existiría algo que uno se iba pa’ otra parte (...). Pero no sé, no se sabe... Imagínate, enterrado uno debajo de la tierra y con esos calores que hace ahora. (...). Porque si yo supiera, te repito, que yo muerto serviría más, yo me muriera hoy mismo, pero yo no sé, Ernesto, no sé”, mencionó Diomedes Díaz en la entrevista con Ernesto McCausland.

En esa charla Diomedes Díaz no estuvo muy cómodo por la pregunta, algo que en ese momento no notó Ernesto McCausland que insistió en conocer más detalles sobre la canción. Tiempo después el Cacique de la Junta fue invitado nuevamente por el comunicador para realizar otra entrevista, pero en esta ocasión la leyenda del vallenato optó por rechazarla. El reconocido y galardonado periodista falleció en noviembre del 2012 a causa de un cáncer de páncreas en su ciudad natal, Barranquilla.