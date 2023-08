Ministerio de Salud tiene hasta el 29 de agosto para responder a la Procuraduría cuánto le debe a las EPS

El ministro Guillermo Jaramillo también advirtió que a julio de 2023 se les ha girado algo más de 12 billones de pesos a Sanitas, Sura y Compensar - crédito @MinSaludCol/X

Luego de que las tres Entidades Promotoras de Salud (EPS) más grandes del país, Compensar, Sanitas y Sura, enviaran una carta al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, advirtiendo los riesgos financieros que podrían entorpecer la prestación de los servicios de salud a los colombianos, la procuradora delegada para la Salud, Diana Margarita Ojeda, pidió el 22 de agosto al Ministerio de Salud, a través de un oficio de dos páginas, que en un plazo de cinco días hábiles, que se vence el 29 de agosto, entregue información precisa del valor asignado, y la fecha de pago a cada EPS de los recursos pendientes por girar.

“Se solicita allegue el valor asignado, fecha de pago a cada EPS de los recursos pendientes tanto por reconocer como por girar, para garantizar la atención del segundo semestre del año 2023, ya que las principales EPS del país informan que si no se solucionan los problemas financieros que afrontan por no pago por parte del Gobierno nacional, será muy difícil continuar con la garantía de la prestación de los servicios de salud, causando con ello, serias dificultades para avanzar en este derecho fundamental después del mes de septiembre de 2023″, se lee en el oficio de la Procuraduría

En el oficio también advierte que se requieren medidas urgentes “de pago tanto en ajustes como en presupuestos máximos, así como en todas las demás deudas”. Sobre esto advierten que desde finales de 2022 el Ministerio Público le ha solicitado esta información al Ministerio de Salud, “no solo relacionados con Presupuestos máximos y ajustes, sino además con la insuficiencia de la UPC, ajuste de la UPC por perfil epidemiológico y otros pagos como recobros, canastas covid-19, licencias e incapacidades, así como procesos de compensaciones pendientes”.

El expresidente César Gaviria se pronunció sobre el estado de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y de la carta que Sanitas, Sura y Compensar enviaron al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, exponiendo la crisis financiera que afrontan. Para el líder natural y presidente del Partido Liberal, el Gobierno de Gustavo Petro ha descuidado el sistema de salud colombiano —afirmó que este era uno de los mejores del mundo—, y que están “buscando que sistema se colapse”.

En entrevista con Semana, el expresidente advirtió que “Colombia está afrontando y está por afrontar un problema gravísimo” y que el presidente Petro “ha logrado deformar” el sistema de salud, que dijo fue uno de los protagonistas del cambio institucional que vivió el país en los años noventa.

También señaló que el Gobierno está sumando “los muertos por accidentes, por violencia y por guerrilla a los muertos que se producen de manera natural” para producir “unas cifras que impactan como si el sistema no funcionara. Pero eso es falso, el sistema es supremamente bueno y todo mundo lo reconoce”.

Además, aseguró que el Gobierno ha descuidado “de una manera impresionante” a las EPS “buscando que el sistema se colapse”. Ante este panorama, el presagio del expresidente Gaviria es oscuro: “Los colombianos se van a quedar todos, todos, hasta el último colombiano se va a quedar sin servicio de salud y es para allá para donde van”.

Y añadió que en el Gobierno no “miden consecuencias” de ese “descuido” al que dice han sometido a las EPS:

“Ellos no se dan cuenta (de) que no tienen con quién administrar ese sistema, que ellos no son dueños de las EPS, que no se las pueden tomar a la brava y que un país como Colombia, con un sistema de salud colapsado, es un verdadero desastre”

El exmandatario advirtió que “si el Gobierno no toma decisiones pronto y no habla pronto y no llega a acuerdos pronto” con las EPS no tiene “dudas de que un sistema de salud como el colombiano colapsado va a tener resultados devastadores sobre la vida social de los colombianos”.

El ministro también advirtió que a julio de 2023 se les ha girado, a Sanitas, Sura y Compensar, algo más de 12 billones de pesos - crédito @MinSaludCol/X

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) le ha girado, a julio de 2023, algo más de 12 billones de pesos tanto al régimen contributivo como al subsidiado. También dijo que ese dinero está en poder de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y que incluso ya se les giró lo correspondiente a agosto.

En la rueda de prensa del 24 de agosto, le preguntaron al director de la Adres, Félix León Martínez, si las EPS Sanitas, Sura y Compensar aseguran que hay un hueco de algo más de 2,2 billones en las finanzas de esas entidades de salud, entonces cuánto dinero les ha girado este año. Frente al cuestionamiento, Martínez titubeó y dijo no tener a la mano los datos sobre dichas EPS, por lo que el ministro Jaramillo tomó la palabra y explicó que a julio de 2023 se les han girado, en sistema contributivo, a las tres EPS “10 billones 308.000 millones de pesos, mientras que al régimen subsidiado, un billón 846.000 millones de pesos”.

“A julio, se les ha girado a esas tres EPS la suma de más de 12 billones de pesos y ya los tienen en sus manos, y los tienen hace un mes en sus manos y ya se les pagó agosto”

También aseguró que los recursos para financiar el sistema de salud son suficientes y que se pagan a tiempo, advirtiendo que el incremento del 16,23% para el Pago por Capitación (UPC) de 2023 se calculó con la información que reportaron las propias EPS, a partir de las frecuencias de uso y los costos de los servicios que prestaron en 2022, y el aumento de la inflación.