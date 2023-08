J Balvin fue la gran sorpresa de Maluma en el lanzamiento de su nuevo álbum en Medellín

José se apareció en la noche del lanzamiento del nuevo álbum de Maluma (@maluma)

‘Gafas negras’ sería el título de la segunda colaboración entre Maluma y J Balvin, una de las más esperadas por los seguidores de ambos. Aunque se esperaba que la canción estuviera en plataformas a la medianoche del 24 de agosto junto a todo el nuevo álbum de Juan Luis Londoño, ‘Don Juan’, esto no pasó.

Los dos artistas habían confirmado que en el nuevo trabajo de Maluma llegaría su esperada segunda colaboración, pero parece que habrá que esperar más para escuchar a ‘los niños de Medellín’ juntos de nuevo.

Maluma lanzó su álbum en Medellín e Infobae estuvo en el lugar del evento, en el que estuvieron varios colaboradores del cantante en este nuevo trabajo y entre ellos, la gran sorpresa de la noche, J Balvin.

El evento se convirtió en una fiesta en la que solo se escuchaban las 19 canciones del nuevo álbum de Maluma. Él mismo era quien programaba las canciones utilizando por primera vez su disco, Don Juan, Coco Loco, Ave María, Los polvos, así se escucharon en orden las canciones hasta la número 18.

Entonces Maluma tomó la palabra y anunció que se podría escuchar en exclusiva la canción que por el momento no hará parte del álbum en las plataformas de reproducción. Como se había anticipado en las redes sociales la canción número 19, que se había mantenido como un secreto, es la nueva colaboración entre Maluma y J Balvin.

“Esta canción es la última canción del álbum y esta noche vamos a grabar el video oficial de esa canción todo el mundo aquí tiene gafas negras. La última canción es con un parcero de Medallo, yo voy a dejar de hablar y vamos a hacer de esto el mejor hijueputa video del mundo vamos a hacer historia en este momento”, expresó Maluma.

Maluma y J Balvin dejaron en evidencia la gran amistad que existe entre ellos

En ese momento las luces del lugar se apagaron y la música empezó a sonar. Maluma empezó a interpretar su canción y de un momento a otro las luces se dirigieron a otra parte del escenario, caminando entre la multitud José Álvaro Osorio Balvin apareció.

Como lo había anticipado Don Juan las cámaras también se apoderaron del escenario mientras se grababa el video oficial de Gafas negras la segunda colaboración de Maluma y J Balvin. Los artistas se pasearon y disfrutaron el momento sobre el escenario giratorio en el centro del lugar allí los acompañaron los productores y otros artistas que también colaboraron con Maluma en su nuevo álbum.

Según ha manifestado el equipo de Maluma y el mismo artista tanto la canción como el videoclip tan solo podrán verse y escucharse en el mes de octubre cuando se haga oficial el lanzamiento de Gafas negras.

Tras terminar la grabación J Balvin tomó la palabra y decidió darle unas palabras de agradecimiento y felicitaciones a su colega. “Parce te felicito porque a nadie le has quitado, porque echaste para adelante y sos un ejemplo, así que felicidades por este nuevo éxito”, le dijo José a Juan Luis y los dos se dieron un fuerte abrazo.

“Yo no sé si ustedes entiendan pero lo que acaba de pasar es algo histórico”, le dijo Maluma a sus más de 300 invitados tras la presentación de su canción con J Balvin. “Tenemos aquí a uno de los más grandes artistas latinos ha parido Colombia y yo he venido trabajando pasito a pasito a ver si José me da un espacio, pero de verdad que me siento tan feliz y orgulloso de lo que ha pasado esta noche y en lo que se ha convertido el reggaetón colombiano gracias a ti”.

La primera vez que los famosos paisas colaboraron fue en 2019, cuando los colombianos complacieron a sus seguidores con una colaboración conjunta, algo que llevaban pidiendo desde hace tiempo. Qué pena fue la canción en la que ambos paisas colaboraron y se convirtieron en un éxito; sin embargo, los fanáticos se han quedado con ganas de más canciones que unan a los dos talentos colombianos.

Sobre su colaboración Maluma expresó anteriormente en una publicación en su Instagram que, “aquí estamos después de varios años celebrando la vida y la carrera del otro. Las diferencias ya no existen y la vibra está más alta que NUNCA! Te quiero, te admiro, te respeto”, empezó Juan Luis su mensaje a José, reconociendo que aunque existieron problemas entre ellos en el pasado, los años sobre los escenarios representando al país los han convertido en amigos.

Y agregó “que vengan los éxitos en abundancia porque lo merecemos y hemos trabajado como un hp por eso”. Finalmente, Maluma confirmó lo que muchos fanáticos del reguetón siguen esperando, una nueva colaboración entre los colombianos. “PD: viene un tema en el álbum pero serioooooo”, concluyó el paisa, pero en el lanzamiento de su álbum quedó en evidencia que hay que esperar más por esta colaboración.