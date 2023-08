Sigue la polémica por los gastos de Isabel Cristina Zuleta en alimentación y vivienda: “Busqué lo más económico, pago 4.6 millones de pesos”

La senadora Isabel Cristina Zuleta ahora habló de la cantidad de dinero que paga de arriendo - crédito Colprensa

La senadora de la República Isabel Cristina Zuleta sigue generando polémica, por sus reciente salida cuando aseguró votó en contra del proyecto de disminución salarial de los congresista, porque a ella no le alcanzan los $43.418.537 que devenga como congresista.

El salario de los congresistas se divide de la siguiente manera: asignación básica $10.498.210, gastos de representación $18.663.490 y una prima de servicios de $14.256.837.

Después aceptó ante los medios de comunicación que una parte de ese salario lo destina a financiar campañas políticas y que también gastaba “una millonada en mercado” cada mes por ser vegetariana.

Recientemente el periodista Juan Diego Alvira, en su programa Sin carreta, la entrevistó y allí la congresista le dijo que a además de sus gastos de mercado como vegetariana había que sumarle los que paga en arriendo: “Busqué lo más económico, pago 4.6 millones de pesos de arriendo”.

La congresista argumentó que su labor debería ser más reconocida por todos los colombianos, pues es una tarea que demanda mucha responsabilidad y trabajo.

También afirmó que no es cierto que en el Congreso de la República se trabaje solo dos días a la semana, ya que considera que esta labor labor les absorbe casi el 100 por ciento del tiempo, ya que deben estar disponibles de lunes a domingo.

Así mismo, retornando al tema de los gastos que tiene la senadora Zuleta resaltó que su vida está entre Bogotá y Medellín, a esta situación se le suman la gran cantidad de viajes que debe realizar para llevar a cabo su gestión estando cerca de las comunidades.

Ella manifestó que mucho de los que recibe por concepto de su salario para ella no es lo más importante ya que destina bastante dinero de esas ganancias en recorrer el país para estar apoyando a las comunidades y no para darse lujos y mejorar su vida.

“Mi forma de vida sigue siendo la misma, destino mi salario a recorrer el país, acompañar a las comunidades”, fue lo expresado por la senadora.

Después de esas palabras, la congresista por el Pacto Histórico aseguró que uno de sus grandes gastos es el arriendo que paga por su vivienda en Bogotá, ya que considera que es muy costoso, y hasta lo comparó con los que se pagan en Medellín indicando que en esa ciudad y en otras regiones es mucho más económico que en la capital de la República.

“El arriendo es muy costoso, casi no encuentro, busqué lo más económico, pago 4.6 millones de pesos, me dijeron que no era muy costoso. Y eso que estoy en una zona central, no es una zona lujosa”, explicó la congresista.

Entre tanto la senadora Isabel Zuleta, confirmó que había votado a favor para que fuera aprobado en segundo debate el proyecto de ley que busca reducir el salario de los congresistas. Y manifestó que ella siempre ha estado de acuerdo con que se les baje el sueldo.

Además, se refirió a la comparación hecha por ella misma acerca del salario que tienen los futbolistas y dijo: “El reconocimiento de una labor no puede ser solo en términos económicos, el reconocimiento de una labor principalmente es el respeto a esa labor”.

Y agregó que “esta labor del Congreso merece un respeto, merece un reconocimiento, no todos somos iguales, pero ese reconocimiento no es solo en términos salariales”.

Ella finalmente también se refirió a la polémica desatada por sus declaraciones acerca del excandidato presidencial Sergio Fajardo, también habló del senador Jota Pe Hernández, quien fue ponente del proyecto que pretende reducir el salario de los congresistas y enfatizó en que no se olvida de sus orígenes.