Diego Molano insiste en construir una megacárcel estilo Bukele en Bogotá: “para los reincidentes, los jefes de las bandas criminales y los venezolanos que cometen delitos”

El candidato a la Alcaldía de Bogotá, Diego Molano, dice que construirá una megacárcel para tres mil reos, para enfrentar el tema de inseguridad y violencia. Foto: archivo

Con una megacárcel para tres mil reos, el candidato a la Alcaldía de Bogotá, Diego Molano, piensa solucionar los temas de violencia e inseguridad que en la azotan a la capital del país.

El exministro de Defensa, que está en la carrera para llegar a la administración distrital, habló de uno de los temas que más preocupa a los bogotanos y reiteró su mensaje de una medida contundente para los criminales.

Diego Molano insiste en la construcción de una megacárcel en Bogotá al estilo Bukele, en el Salvador. El candidato a la Alcaldía de Bogotá aseguró que encerrando a los delincuentes es como disminuirán las cifras de inseguridad de la ciudad.

En diálogo con el diario El Tiempo, el aspirante a alcalde señaló que los bogotanos están esperando medidas contundentes para atacar el crimen en la ciudad.

Quiénes irían a la megacárcel de Diego Molano en Bogotá

De acuerdo con sus cifras, cerca del 75% de homicidios que se registran en Bogotá son casos de sicariato, lo que para él significa que el crimen en la ciudad está muy organizado y para enfrentarlo se necesitan medidas contundentes.

Es por eso que insiste en la construcción de una magacárcel, que además ayudaría para bajar los niveles hacinamiento carcelario que se registran en la capital del país.

Una parte de la solución a la escalada de delincuencia en Bogotá para Molano es tener un espacio lo suficientemente grande para que se puedan recibir al menos tres mil personas y mantenerlas en ese sitio, sin posibilidad de regresar pronto a la libertad para reincidir en los crímenes.

“Mantener a los delincuentes en la cárcel y que no salgan a delinquir es vital para Bogotá porque, si no, no estamos haciendo nada”, dijo el candidato.

Ese espacio, que estaría inspirado en la polémica megacárcel del Salvador implementada por el presidente Nayib Bukele, sería un espacio especial para los jefes de los grupos delincuenciales, los reincidentes y los ciudadanos de origen venezolano que delinquen en el país.

“Esta megacárcel es especialmente para los reincidentes, para los jefes de las bandas criminales que los están metiendo en las estaciones de la policía y, tercero, a los venezolanos que cometen delitos que creen que no les aplica la ley colombiana y salen a delinquir”, explicó Diego Molano.

Noticia en desarrollo...