Conmovedora súplica de conductor que se accidentó en Cesar: “No roben, colabórenme”

En la vía entre Rincón Hondo - Curumaní (Cesar), un conductor que transportaba bebidas fue víctima de los ladrones, luego de accidentarse. Video @SucesosValleduparoficial/Instagram

En una auténtica pesadilla se convirtió para los conductores transitar por las vías de la costa Atlántica. Además del mal estado de las vías, los hombres que llevan en sus automotores alimentos y demás elementos de primera necesidad ahora también tienen que padecer el actuar de la delincuencia, que ataca a todo el que pase por la carretera.

La mala suerte de un chofer que llevaba consigo un cargamento de bebidas, algunas de ellas alcohólicas como cerveza, al igual que víveres y comida para mascotas, entre otros, hizo que perdiera todo su flete, pues aparte de sufrir un aparatoso accidente, también fue objeto de los amigos de lo ajeno, que prácticamente arrasaron con lo que encontraron.

En un video que se hizo viral en las redes sociales, se puede ver cómo un grupo de personas, en vez de auxiliar al conductor del rodante que se volcó en la vía Rincón Hondo-Curumaní, en el departamento del Cesar, fueron a ver qué podían llevarse del sitio, pese a las súplicas del desesperado hombre.

“Pero colabórenme. Eso que ustedes están haciendo es robando. No roben, no roben, porque eso es hurto”, expresó el sujeto, que no pudo contener el avance de los delincuentes, quienes saquearon su vehículo en cuestión de minutos y se cargaron con las botellas que se salvaron del impacto. “De todas maneras es lo justo”, añadió el sujeto, sin desparpajo en su respuesta.

No valieron las súplicas, igual lo robaron

Fue tal el cinismo de algunos de ellos, que pese a que el chofer sacó su teléfono celular para grabar la escena, continuaban llevándose su carga. “De todas maneras es hurto, graba”, dijo el hombre, mientras escarbaba entre los restos del camión y lograba su cometido agarrando su botín: un paquete de papas.

“Colabóreme, colabóreme, que eso está dentro del camión”, replicó el conductor, en una escena en la que hubo testigos, pero que no hicieron nada para evitar el hurto masivo. Lo cual generó indignación en las redes sociales, entre quienes repudiaron el hecho y pidieron mayor presencia de la fuerza pública.

Del estado del conductor, por lo que se escucha y se ve en el clip, que dura apenas 19 segundos, se podría inferir que no sufrió heridas de gravedad en el impacto, más allá del susto que debió causar el accidente, y la impotencia de ver cómo lo dejaron sin el cargamento que tenía bajo su responsabilidad.

Aunque se desconoce si, tras reclamarle a los ladrones por su actuar, fue víctima de alguna represalia que pusiera en riesgo su integridad; pues luchó con lo que pudo para contener el accionar delictivo, finalmente sucumbió ante los que hicieron caso omiso a su conmovedora petición.

Hasta el momento, no se conoce un pronunciamiento oficial de las autoridades sobre este hecho, que se convierte en una muestra más de lo inseguras que se han convertido las vías del norte del territorio nacional. Pues este tipo de videos cada vez son más frecuentes, entre quienes deben cumplir con rutas entre ciudades costeras, y registran —ellos mismos— las adversidades.

En ocasiones anteriores, municipios como Tasajera (Magdalena), ubicado en la vía Barranquilla-Santa Marta, han sido epicentro del accionar de los ladrones, quienes al paso de los vehículos por la vía nacional salen a atracar a los conductores. Incluso son capaces de hasta montar retenes ilegales para obligar a los rodantes.