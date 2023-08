Catalina Usme tiene un pie fuera de América de Cali

La antioqueña cambiaría de aires - crédito @americadecali_fem/Instagram

Catalina Usme no tuvo mucho descanso tras su participación en la copa del mundo femenina con la selección Colombia. La antioqueña de 33 años pasó la página tras la cita orbital en Australia y Nueva Zelanda, y se puso en modo Conmebol Libertadores que jugará con América de Cali.

Actualmente, el conjunto Escarlata se encuentra en suelo español en donde está disputando The Womens Cup, un torneo de carácter amistoso en el que se vieron las caras ante el AC Milán de Italia, que derrotó 2-0 a las vallecaucanas, que jugarán por el tercer ligar ante River Plate, el lunes 28 de agosto, mientras que las Rossoneri chocarán por el título ante Atlético de Madrid.

Cabe recordar que la Copa Libertadores femenina se jugará en Cali y Bogotá entre el 5 y 21 de octubre. Sin embargo, dicho certamen continental podría marcar el adiós de Catalina Usme con la camiseta de América de Cali, ya que la futbolista estaría por cambiar de aires para continuar su carrera en el fútbol del exterior.

De acuerdo con la información del analista deportivo mexicano Fernando Esquivel, vía X, un importante club del balompié Azteca pretende los servicios de la máxima goleadora de la selección Colombia.

“Negociaciones en proceso entre América de Cali Femenil y Tigres Femenil por Catalina Usme. Hace días mencioné los contactos con una futbolista colombiana, hoy se puede confirmar que es Catalina Usme, capitana y mundialista por Gestiones y contactos avanzados. Afinan curso final de las negociaciones para, de ser posible, esta misma semana se concrete”

Tigre pretende los servicios de la jugadora colombiana - crédito @fer_esquivel22/X

Tigres es el equipo con más títulos (5) en el campeonato femenil mexicano, actualmente el conjunto Regiomontano ocupa la segunda casilla de la liga Manita, por detrás de las Águilas de América vigente campeón de México.

En su momento, la jugadora de 33 años aseguró en diálogo con Blu Radio, que además de México, tiene varias propuestas de clubes de Inglaterra, Brasil y Estados Unidos, las cuales está analizando para tomar la mejor decisión.

“Todavía tengo contrato, no me voy a ir por la Libertadores porque tengo un compromiso y lo voy a cumplir, pero si tengo la posibilidad de ir a un buen proyecto, claramente me iré (...) “claramente hay unas más desarrolladas que otras. Inglaterra es un país supremamente desarrollado en fútbol femenino, Estados Unidos también”

Catalina Usme pidió más apoyo para los deportistas durante su visita a la Casa de Nariño

La goleadora histórica de la Tricolor agradeció el recibimiento del presidente Gustavo Petro; no obstante, remarcó en la necesidad de apoyar más el deporte colombiano en general.

“El camino no acaba acá, este es un paso para lo que el equipo va a ser. Lo lindo del deporte es que todo el tiempo viene dando retos, todo el tiempo da nuevas oportunidades. Ahora se nos vienen otras oportunidades como los Juegos Olímpicos, la Copa de Oro, así que estoy convencida de que este equipo va a dar de qué hablar de ahora en adelante”

En medio de su discurso en la Casa de Nariño, Usme contó una anécdota que vivió en Australia en plena copa del mundo: “Una señora se me acercó en el aeropuerto y me dijo: ‘gracias a este grupo, la gente acá ya nos ve diferente, y nos ven en otros términos, si no qué buen deporte tiene Colombia’ y me voy a quedar con eso”.