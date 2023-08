Sofía Vergara salió en defensa de Heidi Klum: ¿qué pasó?

Sofía Vergara, como una madre enfurecida, defendió de los ataques a Heidi Klum por supuestamente poner en práctica estricta dieta con menos de 900 calorías - crédito Photo © 2023 Mega/The Grosby Group

Como si se tratara de una madre cuidando a sus hijos, así se dejó ver Sofía Vergara cuando salió a defender a su gran amiga y compañera de locuras en el reality America’s Got Talent, Heidi Klum. De acuerdo con medios internacionales, la exmodelo de Victoria’s Secret ha sido señalada de someterse a una dieta extrema para mantener su figura.

El hecho se produjo durante una conversación que sostuvo la barranquillera con el presentador Terry Crews en el programa Entertainment Tonight, cuando este le preguntó por el consumo mínimo de calorías de Klum. De acuerdo con el periodista, la exmodelo tiene una ingesta diaria no superior a las 900, lo que fue desmentido por la Toty, porque ambas comparten comida cuando trabajan.

Sofía Vergara defendió a Heidi Klum de los ataques por supuesta dieta excesiva de la súper modelo - crédito Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group

“Eso no es cierto, porque entra a mi camerino y se come mis cosas, mis sándwiches y esas cosas”, dijo Vergara a su compañera, que la acompañaba en la entrevista. Después, Crews agregó que era probable que Klum se comiera a comida de la colombiana, calificando esas afirmaciones como “más que locas”.

“Simplemente, odio cuando la gente miente así porque, especialmente, ya sabes, hay mucha gente que sigue o lee esto y dice: ‘Oh, ella hace esto, así que ahora solo voy a comer 900 calorías’”, agregó la supermodelo Klum, que quiso hablar del tema para proteger la integridad de sus seguidores para que no hicieran caso a ese tipo de cosas que se habla sobre su dieta.

Hace unos días las dos celebridades fueron duramente criticadas por una pesada broma que le jugaron a sus seguidores - crédito @howiemandel/Instagram

Por último, indicó que cuando se trata de la salud de otras personas, siente la necesidad de intervenir, ya que no solamente es la preocupación por su estilizada figura, sino que piensa en aquellos que leen esas difamaciones en su contra: “Ni siquiera me preocupo por mí; me preocupo por todos los que leen eso y posiblemente adelgazan demasiado. ¡Porque 900 calorías es una locura! Sería como un palillo”.

La separación de Joe Manganiello

El lunes 17 de julio el mundo del espectáculo internacional sufrió un tremendo remesón, por cuenta del anuncio de la separación entre Joe Manganiello y Sofía Vergara. La pareja, que recientemente había completado siete años de unión, decidió ponerle punto final a un romance que era de los más envidiados por los internautas.

La pareja confirmó la información a través de un comunicado que fue revelado por el portal Page Six, en el que simplemente señalaba que la decisión se tomó de común acuerdo y que fue “difícil”.

“Hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos. Como dos personas que se aman y se preocupan mucho, pedimos cortésmente que se respete nuestra privacidad en este momento mientras navegamos por esta nueva fase de nuestras vidas”, se lee en el comunicado compartido por las celebridades, según el portal de entretenimiento.

Sofía Vergara y Joe Manganiello confirmaron su separación, según medios internacionales - crédito @pagesix/Instagram

Los rumores de esta ruptura comenzaron a tomar más fuerza cuando la barranquillera cumplió años y un frío mensaje publicó el actor norteamericano en sus redes sociales: “Happy Birthday, Sofía”, que acompañó con una instantánea antigua, cuando estaban en las mieles de su enamoramiento.

Sin embargo, fuentes cercanas a la pareja consultadas por otro medio de comunicación afirmaron que Vergara y Manganiello llevaban bastante tiempo distanciados, por lo que en varias oportunidades habían intentado arreglar las cosas, pero esto no funcionó: “Están enfocados en diferentes cosas de sus vidas”, informó People en español.