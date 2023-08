Qué viene para Lucas González luego de la dura derrota ante el Junior de Barranquilla

Lucas González está en el ojo del huracán como DT del América de Cali tras dejarse remontar del Junior en Liga BetPlay - crédito Colprensa

América de Cali va de mal en peor bajo la dirección técnica de Lucas González, al que le están cobrando sus errores en el cuadro Escarlata. Para muchos, al bogotano de 42 años le está pasando factura su falta de experiencia en el conjunto vallecaucano.

Te puede interesar: “¡Lucas González, fuera!”: hinchas del América exigen la salida del técnico tras impresionante remontada del Junior

Desde su llegada al banquillo de los Diablos Rojos, Lucas González ha dirigido seis partidos por liga con saldo de cuatro derrotas, dos empates y una victoria. Lo cierto es que América de Cali no juega a nada, situación que tiene muy inconformes a sus hinchas, los cuales piden la salida del entrenador que aún no lograr insertar su idea.

En la séptima jornada de la Liga BetPlay Dimayor, la Mechita se enfrentó como visitante ante el Junior de Barranquilla. Este encuentro, uno de los partidos más atractivos del fútbol colombiano, fue en este caso un duelo entre equipos necesitados en La Arenosa.

Te puede interesar: Hinchada del América no aguanta más a Lucas González: pidió a un conocido técnico

En el primer tiempo, los caleños se fueron a los vestuarios ganando 3-1 gracias a un autogol de Emmanuel Olivera y un doblete de Edwin Cardona, mientras que el descuento del Junior de Barranquilla fue obra de Carlos Bacca, que anotó desde los doce pasos.

En la parte complementaria sucedió lo impensado: el Tiburón no solo empató, sino que dio vuelta al marcador para terminar ganando 4-3 con doblete de Luis Cariaco González y otro tanto de Deiber Caicedo para sellar la remontada que le dio aire a los dirigidos por Arturo Reyes.

Te puede interesar: Tulio Gómez definió el futuro de Lucas González de mala campaña en el América de Cali

Fueron varios los pecados de González, que es señalado por la prensa caleña como el mayor responsable de la derrota en Barranquilla. En primer lugar, porque su planteamiento en el segundo tiempo fue echarse para atrás dándole la iniciativa al Junior.

Segundo, falló en los cambios, pues sacó a Edwin Cardona, uno de los jugadores más sobresalientes de América en el partido no solo por los goles, sino por su papel dentro del campo, dadas sus características que le aportan mayor tenencia de pelota al equipo, algo que González no supo leer o por lo menos no le salieron con las variantes realizadas.

A lo anterior se le suman los errores en defensa, una zona que sí o sí requiere de hombres con mejores habilidades de acuerdo con el estilo de juego del entrenador, que claramente con los actuales futbolistas no tiene a su disposición.

Un dato no menor es que en los ocho encuentros en los que Lucas González ha estado al frente del América, incluyendo Copa Colombia, ha recibido 14 goles, una cifra que deja mucho que desear teniendo en cuenta que en la era Alexandre Guimarães los Escarlatas encajaron 13 tantos en 15 jornadas.

De momento no hay certeza si el técnico seguirá en su cargo, ya que ni el club en cabeza de su presidente, Mauricio Romero, ni su máximo accionista, Tulio Gómez, se han referido al futuro del estratega que llegó para el segundo semestre al club en reemplazo de Guimarães.

La advertencia de Tulio Gómez a Lucas González

Tulio Gómez, máximo accionista de América de Cali, se refirió a la realización de la Superliga BetPlay 2021 - crédito Futbolete

Previo al juego ante el Junior, Tulio Gómez dejó claro su postura sobre Lucas González y sacó a colación el proceso de Juan Cruz Real, que no comenzó bien y posteriormente salió campeón con América en 2020.

En diálogo con el programa el VBAR de Caracol Radio, el máximo accionista del América de Cali se refirió al futuro del Lucas González en el banquillo técnico de la Mechita.

“No, apenas lleva pocos partidos. Así empezó Guimarães, lo aguantamos y quedó campeón, así empezó Juan Cruz, lo aguantamos y quedó campeón. Hay que darle margen de espera”.

Y agregó: “El hombre sabe, pero tenemos ausencias importantes en defensa y toca improvisar, pero ya casi regresan jugadores y utilizar jugadores en la posición que es. Pero el hombre sabe y trabaja y cuando usted trabaja, tarde que temprano, llegan los resultados”.

En la próxima fecha de la liga, América de Cali podrá recomponer el camino en condición de local ante Independiente Santa Fe el domingo 27 de agosto desde las 6:10 p. m. (hora colombiana) con trasmisión de Win Sports.