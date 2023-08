Por culpa de Shakira, Ibai Llanos atravesó incómoda situación en Miami: esto fue lo que pasó

Durante una transmisión en vivo, el español relató una experiencia que tuvo durante un viaje a los Estados Unidos, debido a su relación con la ex pareja de la cantante colombiana (@messirvekekw/TikTok)

No cabe duda de que Ibai Llanos es actualmente una de las figuras más importantes en el ámbito hispano, y todavía más en lo que se refiere a las redes sociales. El español ha marcado pauta en el tránsito que muchas de estas figuras hacen del contenido virtual a la realización de eventos multitudinarios. Prueba de ello son las ediciones de la Velada Del Año que ha realizado hasta la fecha, sumado al crecimiento que vive la Kings League con cada año que transcurre.

Precisamente este evento, creado en asociación con el exfutbolista Gerard Piqué, hizo que el streamer y quien fuera pareja de Shakira hasta 2022 se volvieran muy cercanos. Sin embargo, los ataques en redes sociales hacia quien fuera defensa del Fútbol Club Barcelona generaron algunas situaciones difíciles de manejar en las transmisiones en vivo de la Kings League.

Aunque Ibai no solía ser blanco de los ataques, sí se le ha mencionado en algunas oportunidades con motivo de esa ruptura en medios de comunicación. Por lo tanto, ha procurado desligarse de esa controversia entre los seguidores de la cantante y los del exfutbolista para centrarse en sus actividades.

Sin embargo, eso no le ha impedido verse envuelto en algunas situaciones particulares por cuenta no solo de lo vigentes que siguen las noticias de la vida que llevan la colombiana y el español tras su separación, sino del propio reconocimiento de Ibai a nivel internacional. Según contó, estuvo de viaje en Miami (Estados Unidos) por invitación de Sergio el Kun Agüero, quien tiene una casa allí.

Tras irse de fiesta con el exfutbolista argentino y con algunos amigos suyos que viajaron especialmente para la ocasión, Ibai se refirió a un momento muy particular que tuvo lugar cuando estaba haciendo el tradicional tour de turistas por las mansiones donde suelen vivir las celebridades que tienen residencia en la Ciudad del Sol.

El creador de contenido español contó que ni siquiera se sumó al viaje por voluntad propia, sino debido a que se encontraba cerca a un puerto y el encargado del barco lo reconoció y le invitó a sumarse al viaje.

“Tú vas por Miami andando y es rollo GTA, hay puestecitos y en cada puesto hay una cosa con una aventura. Me monté en el barco porque el tío del barco me reconoció y me invitó”, explicó el streamer. Cuando inició el viaje, la encargada de hablar por la megafonía del barco iba mencionado a quién pertenecía cada mansión, momento en el cual apareció Shakira en el relato de Ibai:

“La ‘speaker’ dice, por la mitad del mar, ‘aquí estamos en la casa de Marc Anthony’. Yo sabía de algunos de los que vivían ahí, y de repente dice ‘aquí la casa de Shakira’, ¡Y todo el mundo mirándome! Yo decía, ‘¿Pero esto qué es? ¿Podéis dejar de mirarme que yo no tengo nada que ver, por favor? ¡Yo soy team Shakira a full!’ (risas)”

En ese sentido, vale recordar que Ibai siempre se ha autodenominado como un admirador de Shakira, por lo que en algunas de sus transmisiones individuales ha reaccionado a los lanzamientos musicales de la barranquillera entre 2022 y 2023, las cuales han tenido que ver con la ruptura con Piqué.

Durante una transmisión en vivo, Ibai narró una particular experiencia que atravesó durante su paso por Miami y el papel que cumplió Shakira en ella - crédito @shakira/Instagram y @KingsLeagueOfficial/YouTube

Clara Chía está a punto de desatar una “guerra” entre Shakira y Piqué

Mientras Ibai lidia con las miradas incómodas a más de un año de conocerse el final de la relación entre la cantante y el exjugador, parece que los conflictos por la custodia de los hijos de la expareja no tiene fin.

Según informó Antena 3 desde España, la cláusula por la cual Shakira consiguió que Milan y Sasha no pudieran convivir con Clara Chía dejó de cumplirse hace varias semanas. De hecho, ambos ya conocerían la casa en la que Piqué convivirá con su actual pareja, ubicada a las afueras de Madrid, España.

De acuerdo con el medio antes citado, la lujosa mansión está ubicada en Blanes, un exclusivo sector en el que el abuelo de Piqué, Amador Bernabéu, acostumbraba en las festividades de fin de año a la popular Missa de Gall.

Aunque no se sabe con certeza cuál sería la reacción de la colombiana, lo cierto es que de confirmarse dicha información sería un incumplimiento a uno de los puntos por los que más peleó Shakira junto a su equipo de abogados durante la negociación del acuerdo de custodia.