Miguel Uribe aseguró que no recibió recursos adicionales para la gasolina, como afirmó el director de la UNP

El senador dijo que fue beneficiario de bonos de gasolina cuando no era senador. Video: @MiguelUribeT / X.

El senador Miguel Uribe, en la plenaria del Senado que se llevó a cabo el 22 de agosto de 2023, dio a conocer una lista de congresistas que reciben bonos para el pago de la gasolina, adicionales al salario de 43 millones de pesos que hoy perciben.

Ante la información revelada por Uribe, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, dijo que durante el tiempo en que ha estado en el cargo, no se ha firmado ningún documento para autorizar la entrega de recursos de gasolina.

“Este gobierno, esta administración, no ha autorizado ni un solo derecho para esto. Yo no he firmado ni una sola resolución, ni ninguna autorización para darle esto a algún parlamentario o partido, así que todo lo que encuentran fue entregado antes de llegar nosotros a la administración. Hay algunas salvedades, hay algunas motivaciones, pero nosotros no hemos entregado ni uno solo”, indicó Rodríguez.

Augusto Rodríguez, director de la UNP, dijo que durante su administración no se han firmado resoluciones para la entrega de bonos de gasolina para congresistas. Video: @AldairJ_R / X.

El director también reveló una lista de senadores y representantes a la Cámara que a día de hoy tienen ese cuestionado beneficio. Sin embargo, mencionó a Miguel Uribe, señalando que en 2018 había tenido un subsidio para combustible. “No lo tiene ahora, pero lo tuvo. Me parece que si iba a presentar el listado, debió nombrarlo completo”, dijo Rodríguez, según informó El Espectador.

Ante la declaración del director de la UNP, Miguel Uribe salió a defenderse en redes: “El director de la UNP sale a defender sus amigos de las Farc y del Pacto Histórico. Aquí mi respuesta. Que no desvíen el debate. Los incoherentes aquí son ellos. Es evidente que confrontarlos implica asumir la persecución del Gobierno, pero aquí sigo firme”, dijo el senador en la descripción de un video, en el que presenta sus argumentos contra el director.

En la comunicación, Uribe aseguró que jamás ha sido beneficiario de algún cupo para combustible mientras ha ejercido su rol como senador de la República. “Como senador nunca he recibido recursos para asumir el costo de la gasolina o peajes en mi esquema de seguridad. Por el contrario, yo he asumido el 100% de esos costos con mis ingresos propios, como lo hace las Farc y varios congresistas del Pacto Histórico”, indicó.

Según el Uribe, el director Rodríguez se refirió a un momento en el que no fungía como senador, por ende, no tendría razones para mencionar el beneficio al que pudo acceder. En efecto, para 2018 Uribe era secretario de Gobierno de Bogotá (2016-2018) y fue en 2022 cuando empezó sus labores como senador.

“Demuestra su interés por desviar la atención sobre el debate. Finalmente, si la UNO considera que los costos de los esquemas de seguridad los debe asumir su entidad, que establezca entonces criterios subjetivos para que quienes tengan esquemas similares estén en la misma condición”, detalló el congresista.

Así las cosas, de acuerdo con el director de la UNP, estos serían los congresistas que en este momento son beneficiarios de bonos para gasolina:

Augusto Rodríguez, director de la UNP, presentó un listado de 18 congresistas de diferentes partidos que reciben bonos de gasolina. Video: @AldairJ_R / X.