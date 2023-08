“¡Lucas González, fuera!”: los hinchas del América exigen la salida del técnico tras dejarse remontar del Júnior

Lucas González está en el ojo del huracán como DT del América de Cali tras dejarse remontar del Junior en Liga BetPlay - crédito Colprensa.

Júnior de Barranquilla y América de Cali se enfrentaron en uno de los partidos más emocionantes de la fecha siete de la Liga BetPlay II-2023, que se sigue disputando.

Te puede interesar: El partido entre Junior y La Equidad terminó por falta de garantías luego de que agredieran al juez de línea

El cuadro tiburón recibió en el Metropolitano de Barranquilla al conjunto escarlata y los espectadores presentes se fueron contentos, al menos con el espectáculo demostrado en el terreno de juego. Los dirigidos por el técnico Arturo Reyes parecía tener una noche amarga ante ‘la mecha’, con un resultado parcial adverso de 3-0, pero en cuestión de 45 minutos les robaron ‘el trinche’ a los diablos y concretaron una llamativa remontada 4-3 a favor.

Lo acontecido en el Metropolitano causó furia e indignación en la hinchada del América, que quedó “incrédula” tras haber perdido ante uno de los equipos que menos juego ha demostrado en liga. Apenas terminó el compromiso,

los aficionados del club vallecaucano exigieron la salida del director técnico Lucas González:

Te puede interesar: Crisis de técnicos en la Liga BetPlay: cuatro se quedaron sin equipo en solo seis fechas

“Lucas González se tiene que ir. Un técnico que no es capaz de sostener un 3 a 0 de visitante, no está capacitado para dirigir al América. Y si me apuran, Tulio Gómez tampoco lo está para ser gobernador. El equipo, con Guimarães, jugaba bien y rendía. Pero lo sacó y todo empeoró”. -@JAVCOP

“Mi recuerdo más cercano a este tipo de humillación fue la eliminación con Rosario en la Libertadores 2001. Si esto no es para sacar a un técnico luego de un solo miserable partido ganado (casi de arepa), no lo es nada”. -@maritoleon

Te puede interesar: Hinchada del América no aguanta más a Lucas González: pidió a un conocido técnico

“Somos una vergüenza de equipo soy de los que piensa que hay que mantener los procesos, pero este proceso no sé nada de trabajo, es una recocha, un desastre el DT hace mal los cambios, confunde a los jugadores no se sabe a lo que juegas es insostenible Lucas González se debe ir”. -@SergioACC10

Noticia en desarrollo...