“La tropa no está retenida y ha sostenido 192 combates este año”, respondió el presidente Gustavo Petro a denuncia de Indepaz

Declaración del Presidente Gustavo Petro, al término del Consejo Extraordinario de Seguridad en Bogotá, donde confirmó que el Ejército no se retirará del Cauca. FOTO: Presidencia.

El presidente de la República, Gustavo Francisco Petro, en la noche del miércoles 23 de agosto, aseguró en su cuenta oficial de la red social X que la Fuerza Pública no está maniatada para llevar a cabo acciones ofensivas en contra de los grupos armados ilegales y las estructuras criminales que delinquen en el país.

Su trino lo hizo en reacción a una denuncia que hizo Leonardo González, Director del Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), quien señaló que la disidencia de la extinta guerrilla de las FARC, Estado Mayor Central (EMC), amenazó a una comunidad en el suroccidente del país por no expulsar a los militares de su territorio.

“En el Plateado (Argelia, Cauca). El frente Carlos Patiño del Bloque Occidental del EMC ha hecho una reunión donde le ha dicho a la comunidad que saque al ejército a la Leona parte alta. La gente se negó porque son zonas minadas (sic)”, aseguró.

Gonzáles agregó que como consecuencia ante la negativa, esa estructura insurgente bloqueará la llegada de los elementos básicos de abastecimiento para esa población.

“En respuesta el frente del EMC les ha dicho que entonces no les dejan entrar comida, ni combustible, ni sale ni entra nadie del Plateado. No hay energía y no les permiten restablecerla. Ese es el control social que a algunos extranjeros les parece “algo normal” (sic)”, señaló el directivo de Indepaz.

Ante esas afirmaciones, el jefe de Estado reaccionó y aseguró que los uniformados si están realizando acciones para proteger a las poblaciones del país: “El ejército lleva 192 combates, y la extrema derecha engaña diciendo que tenemos retenida la tropa (sic)”.

En su afirmación no dejó de lanzar pullas en contra de la administración presidencial que lo precedió, donde se señala que las fuerzas militares perpetraron excesos en contra de la población civil: “Nosotros no bombardeanos niños, pero si entramos al corazón de las economías ilícitas (sic)”.

Finalmente, aseguró que con su política de paz total, con la que está adelantando negociaciones con varios grupos al margen de la ley para que cesen la violencia, también se busca mejorar la calidad de vida de las poblaciones afectadas por el confrontación armada.

“Un proceso de paz no es para conservar las economías ilícitas. La paz es cambiar las economías ilícitas de un territorio por prósperas economías lícitas para el pueblo (sic)”, finalizó el mandatario.

Trino de Petro en respuesta a Indepaz. (Captura de pantalla)

Según Petro no hay 300 municipios en riesgo para las elecciones regionales

El jefe de Estado también respondió a la alerta temprana de la Defensoría del Pueblo acerca de que para las elecciones de octubre en que se elegirán gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y ediles hay 286 municipios con un riesgo alto de sufrir alteraciones de orden público, 113 en alerta máxima, 184 en nivel medio y 93 en bajo. Con esas cifras, serían 616 las poblaciones en Colombia con riesgos de sufrir acciones violentas por parte de grupos armados ilegales.

“No hay 300 municipios en riesgo en las elecciones. Hay 17 y allí estaremos. Habrá elecciones en todo el territorio nacional. Heredamos una violencia innecesaria por “hacer trizas la paz” pero la sociedad colombiana ha decidio la paz y lo logrará (sic)”, aseguró en X.

También difundió una publicación, en la misma red social, del Ministerio de Defensa en la que se citó la respuesta que dio el titular de esa cartera, Iván Velásquez, al Congreso de la República sobre la oleada de violencia que está padeciendo el país en lo corrido de este 2023.

“No es verdad que estemos enfrentando la peor crisis de seguridad en muchos años. En 20 departamentos el índice de homicidio ha bajado” Ministro de Defensa @Ivan_Velasquez_ ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes en debate sobre seguridad (sic)”, trinaron.