Yerry Mina no ha debutado con la Fiorentina: qué está pasando con el colombiano

El defensor colombiano Yerry Mina podría debutar prontamente con la Fiorentina. @acffiorentina/Twitter.

Con el inicio de la temporada europea los futbolistas colombianos comienzan a querer más protagonismo en sus clubes o un nuevo aire. El defensor Yerry Mina decidió irse por la segunda opción, tras ver que en Everton no iba a tener más participación, por lo que fichó por el reconocido club italiano Fiorentina.

El zaguero de 28 años de edad fue presentado oficialmente como nuevo jugador de la viola hace varias semanas y se incorporó al equipo sin problema alguno. No obstante, su ausencia en los primeros juegos de la Serie A causó varias preguntas sobre el estado físico del jugador cafetero, porque todavía no ha debutado oficialmente.

Ante las especulaciones sobre una supuesta lesión, el periodista Felipe Sierra confirmó en sus redes sociales que el futbolista oriundo de Guachené no está lesionado y que, simplemente, no había jugado porque estaba en un proceso de adaptación: “Yerry Mina no está lesionado, fue convocado por la Fiorentina para enfrentar el jueves a Rapid Viena por Conference League. Además, el colombiano está en la prelista de convocados a la Selección. No ha jugado con la ‘viola’, pues estaba en proceso de readaptación”.

Esto se terminó de confirmar a totalidad cuando el club italiano publicó la lista de jugadores convocados para su primer partido de la UEFA Conference League ante el Rapid Viena. El zaguero podría ser tenido en cuenta por el director técnico, Vincenzo Italiano, para ser incluso inicialista en el choque el cual tendrá lugar el jueves 24 de agosto desde las 12:00 p. m, hora colombiana.

Las primeras impresiones del tricolor serán fundamentales para determinar si logra quedarse con uno de los puestos en la titular. La segunda oportunidad que tendrá Mina será el domingo 27 de agosto ante el Lecce en condición de local por la segunda jornada de la Serie A.

Con los refuerzos que ha incorporado la Fiorentina durante este periodo de fichajes sus objetivos en este campaña quedaron claros. Si bien no apuntan directamente a quedarse con algún título, esperan quedarse en los puestos altos de la tabla en el rentado italiano, esto para conseguir la clasificación a un torneo internacional de alta categoría como la UEFA Europa League o en el mejor de los casos la Champions.

Al igual que el resto de sus compañeros, Yerry buscará tener el mejor nivel posible en su nuevo hogar para así mantenerse cercano a la órbita de la selección Colombia que iniciará prontamente su camino al Mundial de 2026 con el arranque de las Eliminatorias.

Este es el salario de Mina en la Fiorentina

Uno de los puntos de más discusión en las negociaciones previas a su vinculación con el equipo italiano fue el salario que iba a recibir el colombiano, ya que estando bajo el cuadro toffee era uno de los que más dinero recibía mensualmente.

Luego de un proceso de conversaciones y de llegar a un punto medio Mina acordó firmar su contrato con la viola por un total de 1.5 millones de euros anuales, lo que vendrían siendo aproximadamente 560 millones de pesos colombianos mensuales.

Aparte de estar de acuerdo con su pago, la duración del contrato también fue del agrado de Yerry, quien firmó hasta junio de 2024 con la opción de extender su vinculación hasta 2025 teniendo tiempo de sobra para seguir rindiendo en el fútbol del viejo continente.

Mina es el quinto colombiano en la Fiorentina

El primero en vestir los colores violeta fue el extremo Juan Guillermo Cuadrado, quien más tiempo tuvo en el equipo. Posteriormente, pasaron por allí Carlos Sánchez, Luis Fernando Muriel y Kevin Agudelo.