Violento ataque contra el bus de Independiente Santa Fe: ¿quiénes fueron los responsables?

El bus que transportaba a los jugadores del cuadro Cardenal fue atacado . crédito @ArevaloJuanP/X

Independiente Santa Fe no pasa por su mejor momento en la Liga BetPlay Dimayor. La situación pasó de castaño a oscuro cuando el automotor que llevaba en su interior a los jugadores del cuadro Cardenal fue atacado, al parecer por los propios hinchas.

De momento no se conocen mayores detalles del ataque al transporte del cuadro capitalino, ya que el club no se ha pronunciado al respecto, por lo que no hay información si se presentaron lesionados entre jugadores y cuerpo técnico del club por estos actos.

Cabe recordar que Independiente Santa Fe marcha en la octava posición del campeonato con ocho unidades. Sin embargo, el León sigue sin convencer a sus hinchas bajo la dirección técnica de Hubert Bodhert.

En su última salida, los capitalinos igualaron a dos tantos en su visita a Unión Magdalena en el Sierra Nevada de Santa Marta. El Ciclón se fue adelante en el marcador por intermedio de Gustavo Torres y aumentó la contienda Ricardo el Caballo Márquez.

En la parte complementaria, Santa Fe remó contra la corriente pese a tener un hombre menos tras la expulsión de Fabio Delgado, e igualó el encuentro con goles de Jersson González y Hugo Rodallega, este último tuvo que dejar el encuentro por una lesión que lo podría dejar fuera de las canchas aproximadamente un mes como lo reveló el periodista de Caracol Radio Diego Rueda vía X.

“Lesionados de Santa Fe: Hugo Rodallega un mes fuera de las canchas, Yilmar Velásquez 15 días y Harold Rivera Jr 40 días”

El delantero se lesionó durante el partido ante Unión Magdalena. Foto: @diegonoticia/X

Partidos que se perdería Hugo Rodallega con Independiente Santa Fe

Santa Fe Vs. Envigado

América Vs. Santa Fe

Santa Fe vs. Junior de Barranquilla

Deportivo Cali vs. Santa Fe

Millonarios vs. Santa Fe

Boyacá Chicó vs. Santa Fe

Santa Fe vs. Alianza Petrolera

Atlético Nacional vs. Santa Fe

Santa Fe vs. Pereira

En desarrollo…