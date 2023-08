Víctimas de estafa millonaria denuncian a supuestos funcionarios de la embajada de Estados Unidos que ofrecen visas sin ningún tramite

Los supuestos trabajadores de la embajada ofrecían visas de turismo y trabajo a cambio de altas sumas de dinero / Foto: Imagen de referencia

Se conocieron nuevas denuncias en contra de una supuesta red de estafadores que harían pasar a ciudadanos norteamericanos como trabajadores de la embajada de los EE.UU. en Colombia para exigir altas sumas de dinero a cambio de visas de turismo y trabajo, que “podrían obtenerse” sin necesidad de trámites.

Y es que en su búsqueda por conseguir la visa de manera fácil y rápida, cuatro personas habrían perdido al menos 50 millones de pesos a manos de inescrupulosos que pueden llegar a cobrar hasta $23′000.000 COP por persona. Unos 5.600 dólares al cambio del día.

Por medio de supuestos intermediarios, los estafadores conectaban a las víctimas con un ciudadano estadounidense que se hacía pasar por funcionario de la embajada y, a cambio de dinero, les ofrecía ayuda en el proceso de obtención de la visa de turismo, trabajo o residencia.

“El trámite dura cuatro meses, sin cita y garantiza la aceptación”, se lee en un mensaje de WhatsApp revelado por Citytv, en el que los supuestos intermediarios exigían 15 millones de pesos a cambio de la visa de turismo y 23 millones a cambio de la visa de trabajo.

No contentos con la cifra, los delincuentes se hacían pasar por amigos de las víctimas para aplicar “descuentos” y los convencían de realizar el pago completo enviándoles documentos y tiquetes aéreos que, a simple vista, parecían reales.

“La tuya de turismo, él me dice que en 9 millones. 70% al iniciar el trámite y el restante cuando ya tengas tu visa”, se lee en un segundo mensaje de WhatsApp compartido por el medio citado.

“Cada visa costaba 10 millones de pesos y después dijeron que nos las dejaban en 14 (millones), porque mi esposa era una persona muy especial con ella. Entonces le consignamos siete millones, iniciando el proceso”, detalló una de las víctimas.

Cuando parecían empezar a dudar les decían que ya estaba lista y que solo faltaba el pago para realizar la entrega, con tal de conseguir el dinero y animar a otras personas a contactarse con “los trabajadores de la embajada” y sus ayudantes.

Una situación que, incluso, habría enfermado a víctimas de ambas familias. Luego de ocho meses de no saber qué pasaba con el proceso “mi esposa se enfermó, duró enferma muchos días. Ya he hablado con varias víctimas e, incluso, la prima de ella también fue estafada”, reveló uno de los estafados para Citytv.

El estrés y otras enfermedades los habría llevado a interponer una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y compartir su caso. “Se me paralizó medio cuerpo por el estrés que, como tal, yo venía manejando por esta situación. De que no me respondían por la plata, no me respondían por el trámite”, lamentó un hombre con acento venezolano que también cayó en esta nueva modalidad de engaño.

Tiempo estimado para el trámite de la visa norteamericana desde Colombia

La embajada de EE. UU. en Colombia ha recomendado a quienes deseen iniciar el trámite de renovación realizar la solicitud dos años antes de que el documento pierda vigencia, por la cantidad de solicitudes. Sin embargo, el tiempo de espera para renovar el documento es inferior al de adquirir la visa norteamericana por primera vez. En Bogotá, la cita tarda un promedio de 801 días (26 meses), que equivalen a poco más de dos años. Aunque este tiempo puede variar semanalmente y depende de la carga de trabajo entrante y del número de personas que trabajen en la embajada.

Asimismo, recordaron a los solicitantes que el costo para adquirir el documento de no migrante a Estados Unidos aumentó el pasado 30 de mayo (2023), en 25 dólares.

Es decir, el costo total del trámite pasó de 160 a 185 USD (unos 750.000 pesos al cambio más reciente). Mientras que, para el caso de las visas ‘No Migrantes’ de categorías basadas en peticiones (H, L, O, P, Q Y R) aumentaron 15 dólares, pasando a costar 205 USD (unos 830.000 pesos al cambio más reciente).