Sorprenden a Karol G en concierto con un peluche que tenía la imagen de Feid

La cantante se entusiasmó de que sus seguidores recordaran el cariño que tiene por Feid

Las presentaciones de Karol G por los Estados Unidos siguen dando de qué hablar, ya que durante el fin de semana se conoció que llenó con más de 60.000 personas el estadio Rose Bowl de Los Ángeles en las dos fechas. Por su parte, los seguidores de la cantante siguen llenando las redes sociales con los emotivos mensajes que entrega la Bichota en cada concierto.

Sin embargo, un hecho pasó desapercibido por miles de asistentes, pues la artista fue sorprendida por uno de los asistentes al majestuoso evento con un tierno presente. Y es que a la intérprete de Mañana será bonito la vida continúa sonriéndole, no solamente con las diferentes nominaciones a premios, sino con la gira que lleva el mismo nombre, a la que han asistido artistas de la talla de Selena Gómez y Alicia Keys.

La cantante Selena Gómez estuvo presente en el último concierto de Karol G. Foto: @selenagomez/Instagram

Y es que su relación con Feid ha sido tema de conversación desde que estrenó la canción Mi ex tenía razón, y fue en este concierto en Los Ángeles en el que el paisa se robó el protagonismo. Primero, cuando se filtró el video del recibimiento que le dio el artista a Carolina Giraldo, nombre de pila de la cantante, tras finalizar su presentación.

Ahora se conoció un video en el que se ve a un seguidor que le entrega un peluche que tiene el aspecto idéntico del intérprete de Feliz cumpleaños Ferxxo. La reacción de Karol G se robó todas las miradas, ya que sonrió cuando lo tuvo entre sus brazos. Se lo muestra a alguien de su equipo y es ahí en que se apreció el gran parecido con Feid, con una camisilla blanca, una sobrecamisa verde –color favorito del paisa– y sus características gafas blancas.

Karol G rompió en llanto en medio de su presentación en el estadios Rose Bowl al ver que tenía "sold out" en sus dos fechas en esta ciudad. Foto: redes sociales.

Cuando la intérprete de Tusa le da vuelta al regalo, el público que se encontraba cerca al escenario solamente atinó a lanzar un grito de emoción, pues llevaba otro peluche de color rosa, color que hoy caracteriza a la colombiana tras su participación en la banda sonora de la película de Barbie.

Los comentarios de los internautas no tardaron en aparecer y aprovecharon para felicitar a la artista por su romance con el paisa, además, le pidieron no prestar atención a los anuncios hechos por Anuel AA: “qué dicha, que se la goce hasta que el amor se acabe y si dura para siempre, mucho mejor”; “ella es tan tierna”; “hay fans que son un amor y ella se ve que se los goza a todos”; “ese Feid la tiene en una traga”; “mor, no le ponga cuidado a Anuel”, entre otros.

Karol G lloró en su último concierto

La primera presentación de la paisa en Los Ángeles fue todo un éxito, tanto así que al ver miles de fanáticos reunidos coreando sus canciones, la Bichota no pudo contener sus lágrimas en pleno show y les manifestó su agradecimiento por tanto cariño de rodillas.

“Siempre me preguntaba cómo iba a ser posible llegar a esto. Yo sé que me dicen que yo soy una llorona, y a mí no me importa. Pero miren ustedes esto…”, dijo al dejarse llevar por la emoción.

Después, la intérprete de temas como TQG, Bichota o MAMIII dio las gracias a los fanáticos diciendo: “Yo se los voy a agradecer toda la vida que me den este momento a mí y a mi familia que me está acompañando en este tour, a mis amigos, a mis colegas, a mis fans, a todos ustedes que están aquí conmigo hoy. Gracias por hacer mis sueños realidad”.