Rafael Santos Borré tiene una tentadora oferta del balompié mexicano

Debido a su poca continuidad en el Eintracht Frankfurt, Rafael Santos Borré está en la búsqueda de nuevos horizontes. El jugador colombiano no ha tenido minutos con las Águilas desde que comenzó la temporada, lo que hace pensar que su salida es inminente.

Son varias las opciones para el ex Deportivo Cali, que quiere tener minutos para estar con la selección Colombia, que empezará su camino en las eliminatorias el jueves 7 de septiembre ante Venezuela en el Metropolitano de Barranquilla.

Si bien ha sonado para varias escuadras del Viejo Continente, Santos Borré podría recalar en el balompié mexicano, una buena plaza para los futbolistas cafeteros. De acuerdo con la información de AS Colombia, uno de los equipos más importantes del fútbol azteca hizo una oferta formar por el barranquillero.

Según el portal citado, el club que quiere hacerse con los servicios de Rafael Santos Borré es el Cruz Azul, el cual hizo una propuesta a los alemanes por el total de los derechos deportivos del futbolista de 27 años, que tiene contrato con el Eintracht Frankfurt hasta junio de 2025.

La Máquina Cementera ofreció 10 millones de dólares por el pase de Borré; sin embargo, falta ultimar algunos detalles, como el salario del atacante y lo más relevante, la aprobación del futbolista, que por ahora es lo más complejo, dado que no está del todo seguro que emigrar al fútbol Manito.

Con la llegada al banquillo técnico de Dino Toppmöller, el panorama no cambió para el ex River Plate que no ha tenido acción en la Bundesliga ni en la Copa de Alemania.

La opción de volver a River Plate

A comienzos de agosto, el periodista Felipe Sierra informó sobre la futura salida del delantero. Por medio de sus redes sociales detalló que el club alemán ya tiene adelantada una negociación con otro equipo que ronda el traspaso de aproximadamente 11 millones de euros, aunque no dejó claro el nombre de su nuevo destino:

“Rafael Santos Borré (27) dejará el Eintracht Frankfurt en los próximos días. Ya se acordó que el colombiano saldrá por una cifra que ronda los 11M€ y avanzan en las negociaciones El delantero se entrena con el grupo, pero en momentos de competición, lo hace por separado”

Justamente sobre el futuro profesional del artillero, su representante Martín Araoz en una entrevista con Radio La red, afirmó que Borré sigue siendo cercano a la esfera del club de la Banda Cruzada y que con tal de cumplir con el propósito de ver más minutos de juego, un posible regreso a River no está descartado:

“Él quiere más minutos, está buscando más minutos, lo estamos hablando en el club, más que nada por respetar el momento en la selección que le está tocando… Hablando de sentimientos, River Plate es algo que lo mueve mucho. Siempre va a estar en el radar de Rafa. Mi punto de vista es que el ‘Millo’ es mundialmente reconocido y sería una muy buena oportunidad de darle minutos”

Borré jugó un total de 149 partidos defendiendo los colores de River hasta 2021, en estos logró encontrar el fondo de la red en 56 ocasiones y asistió a sus compañeros en 18 más. Con el club argentino, Rafael sumó la mayor cantidad de títulos en su carrera, dentro de los que se incluyen una Copa Libertadores, una Recopa Sudamericana, dos Supercopas argentinas y dos ligas argentinas.