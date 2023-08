Mujer con una pierna rota fue abandonada por su hijo en el tapón del Darién: aseguró que su madre había muerto en la selva

Con una pierna rota y sin víveres la dejó a su suerte en la ribera de un río / Foto: Vía redes sociales

Son incontables las historias de migrantes que han tenido que enterrar a sus seres queridos en el Tapón del Darién, pero ninguna como la de Marta León, la ciudadana cubana que fue abandonada por su hijo Lázaro en la ribera de un río luego de romperse una pierna.

Consciente de que en su estado físico era poco probable que su madre sobreviviera, al salir de la espesa selva le contó a su familia que Marta cayó por un barranco, se rompió la cabeza por el impacto, falleció en el lugar y él tuvo que enterrarla.

Pero Lázaro no contaba conque un grupo de migrantes venezolanos que atravesaba el Darién encontrara a Marta, quien, contrario a la versión de Lázaro, no falleció ni se había golpeado la cabeza.

Seis días habían pasado desde cuando su hijo la dejó a su suerte en la selva, con una fractura en la pierna. Pero la señora supo sacar fuerzas para grabar un video, que luego les entregó a los migrantes venezolanos que la rescataron y quienes se encargaron de compartir en redes sociales.

Junto a la descripción: “Pasé por la selva, ya hoy estoy en Costa Rica. Encontré a esta señora cubana, su hijo la abandonó, está a un día de Las Piraguas”, se ve a Marta, aún en el suelo. En sus palabras, su hijo la dejó “sin víveres, muriéndose”, pero gracias a la ayuda de otros migrantes logró llegar a una población cercana y ser trasladada a un centro médico.

A su paso por la selva, un grupo de migrantes venezolanos decidieron ayudarla

El video llegó a manos de Yudith Rejas León, hermana de Lázaro e hija de Marta. En un primer momento solicitó ayuda a través de redes sociales: “Ayúdenme, se los suplico, si conocen a alguien que esté pasando por la selva o esté en Panamá. Ayúdenme a recuperar a mamita”.

Y más adelante compartió un video con su versión de los hechos: “Mi mamá está viva, no está muerta como me había dicho mi hermano. Me había dicho que ella se había caído por un barranco, que se había dado un golpe en la cabeza y que la había enterrado el día 15 en la noche”, comenta.

La supuesta noticia sobre la muerte de Marta llegó a Cuba el 17 de agosto, cuando Lázaro salió de la selva y logró conectarse a Internet.

Marta, sin embargo, aún seguía viva, aunque no gracias a él, sino a los venezolanos que la encontraron días más tarde y compartieron con ella agua potable, algunos dulces y la ayudaron a levantarse del nido de piedras en el que esperaba la muerte.

“Gracias a un coyote fue que me vino esta noticia del video del venezolano, de que ella estaba viva. Yo la lloré muchísimo, nosotros la llorábamos, estábamos haciéndole misas, porque mi hermano me había hecho creer que estaba muerta y fue mentira. Mi mamá lo que estaba era herida y él supuestamente había salido a buscar ayuda y nunca regresó”, lamentó Yudith en medio de la angustia.

No pasó mucho tiempo antes de que la verdad saliera a flote. Sin pensar en que podría subir la corriente, Lázaro la dejó a orillas del río, bajo la promesa de regresar con ayuda: “Ella pensando que él iba a regresar y nunca regresó, me la dejó abandonada”, insistió Yudith, mostrándose eternamente agradecida con el venezolano que salvó a su madre.

De momento, se recupera en un hospital de la zona, pero es incierto qué pueda pasar con ella. Motivo por el que Yudith, actualmente en Brasil, solicitó ayuda al Gobierno de Lula para que Marta reciba una visa humanitaria y pueda reunirse pronto con el resto de la familia.