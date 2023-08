Martha Isabel Bolaños explicó en ‘MasterChef Celebrity’ por qué no ha tenido hijos

A raiz de una prueba en MasterChef Celebrity, Martha Isabel Bolaños explicó por qué no tiene hijos. Fotos: @marthaisabelii/Instagram

La programación nocturna en la televisión colombiana tiene a MasterChef Celebrity como uno de sus principales protagonistas. Cuando la competencia se encuentra con la mitad de los participantes que iniciaron, buena parte del protagonismo lo han tenido no solo los platos que cada noche son juzgados por el jurado de chefs conformado por Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Christopher Carpentier, sino por las tensiones que desatan en la cocina.

En particular, Martha Isabel Bolaños ha destacado por sus conflictos con varios de los otros participantes, con el jurado (particularmente con Carpentier) y hasta con la presentadora Claudia Bahamón. El cruce más reciente de la actriz tuvo lugar con su colega Carolina Acevedo, otra de las que ha destacado por su fuerte carácter a lo largo de las semanas. El motivo de la disputa se debió a que la vallecaucana perdió el reto en el que estaban juntas a proposito para que Carolina recibiera el delantal negro.

Aunque es usual ver a Bolaños interactuando con sus seguidores en las redes sociales, suele marcar un límite a las cosas que revela acerca de su vida privada. Sin embargo, en el programa del Canal RCN salió a flote esa pregunta con motivo de una reciente prueba donde debían cocinar un desayuno que fuera del agrado de unos niños que iban a ser los comensales.

Cuando llegó el momento de hablar ante las cámaras, explicó que eso se debe a una decisión personal, pero a su vez fue muy clara en que es consciente del valor de la niñez y del cuidado y atención que deben tener:

“Yo no tengo hijos, la verdad yo no tengo hijos por decisión propia, y la verdad estoy feliz así, pero sí sé lo frágil que es la niñez; lo importante que es hablarles bien, alimentarlos bien, tratarlos bien porque todo se queda aquí y cuando uno es adulto toca empezar a sanar todos esos traumas. Hoy tengo esa oportunidad de cocinarle a estos niños, pero de verdad que voy a hacer como si mi niña estuviera sentada con ellos, entonces, les voy a dar tanto amor a esa preparación”

Martha Isabel Bolaños habló acerca de su ausencia en la nueva temporada de “Yo soy Betty, la fea”

Siendo un concurso para celebridades, no es sorpresa que Martha Isabel Bolaños forme parte de los participantes. La actriz de 49 años realizó varios papeles muy recordados en la historia reciente de la televisión colombiana, que incluyen su presencia en producciones como Hasta que la plata nos separe y en especial Yo soy Betty, la fea, donde interpretó a la Pupuchurra del cuartel de las feas. Con motivo del regreso de dicha producción para una tercera parte que se emitirá en Prime Video, la actriz habló con el programa de entretenimiento Lo Sé Todo y explicó por qué no fue tomada en cuenta por la producción para este regreso de la telenovela con más adaptaciones en la historia de la televisión a nivel mundial.

Según explicó, Bolaños sabía desde un año antes del anuncio sobre los planes para hacer una tercera parte de la historia de Beatriz Pinzón Solano, y desde un principio supo que no iban a llamarla debido a que no iba a estar el personaje de Sofía (interpretado por Paula Peña) ni tampoco su esposo el “cheque”, interpretado por el fallecido Raúl Santa. Según explicó, no se sintió afectada en lo más mínimo por la decisión: