J Balvin protagonizó un emotivo momento con su pequeño hijo Río

La llegada de Río a la vida de J Balvin generó un enorme impacto positivo en el cantante colombiano, que ahora ve con otros ojos el mundo y disfruta mucho más de sus ratos libres estando al lado de su hijo. El paisa ha compartido algunos de esos momentos íntimos en las redes sociales y ha enternecido a sus más de 50 millones de seguidores en Instagram.

En unas recientes historias de la red social, el exponente colombiano del género urbano compartió un momento muy enternecedor de su hijo que ya está diciendo algunas palabras y sabe cuáles son los sonidos que producen ciertos animales como la vaca, el perro, el gato, entre muchos otros.

En el video que compartió el reguetonero paisa se le puede ver dialogando con su hijo, quien no aparece en cámara, debido a que tanto él como su pareja, la modelo argentina Valentina Ferrer, han tomado la decisión de no mostrar al público el rostro de Río. En esa charla, J Balvin le pregunta por los sonidos que producen los animales y este le contesta de una forma muy tierna.

En el primero se le puede ver a J Balvin y a Valentina Ferrer mostrándole la imagen de un cocodrilo y le preguntan, “¿qué es esto?”, a lo que el pequeño Río responde, “Cocorete”. El cantante paisa manifestó de inmediato, “Cocorete, así se le dice al cocodrilo”.

En otro video se ve a J Balvin haciéndole una serie de preguntas a Río sobre los sonidos de los animales: “¿El León?, ¿el pavo?, ¿el perro?, ¿el elefante?, ¿el gato?”, y a todos estos el pequeño hijo del reguetonero respondió imitando algunos de sus sonidos.

Posteriormente, el pequeño niño empezó a hacer muchos sonidos como si le estuviera contando una historia a su padre, quien le responde: “sí, obviamente, pero eso es un tema más profundo”, y nuevamente le vuelve a preguntar sobre los animales.

En varias ocasiones, J Balvin ha realizado algunas publicaciones en las que deja ver esos momentos íntimos que pasa con su familia y en especial con el pequeño Río. Tras regresar a las redes sociales, otro de los enternecedores momentos que compartió fue un video en el que se veía al menor caminar de la mano de su padre. En esta publicación, el reguetonero de 38 años indicó: “Río indicándome el camino. Feliz cumple a mi hijo y mejor amigo”.

Adicionalmente, el reguetonero colombiano posteó un emotivo video en su perfil en el que sale caminando de la mano con su hijo y le hizo una dedicatoria a su primogénito. Instagram/@jbalvin

La cercanía de J Balvin con sus seguidores en las redes sociales le han permitido consolidarse como uno de los favoritos de las personas y fue por esa razón que muchos sintieron su ausencia en los más de siete meses en los que no realizó ni una sola publicación, con el objetivo de poder disfrutar del tiempo en casa con su familia y así dejar atrás algunas de las situaciones que vivió en 2022.

Tras su regreso, el cantante paisa compartió una reflexión de lo que fue su tiempo alejado de las redes sociales, los eventos y los conciertos.

“Me enorgullece tanto el ser humano que soy hoy día. Me tomé mi tiempo pa’ gozar de esta sabiduría. Mejoré mis hábitos no hago cosas que antes hacía. Y es por la gracia de Dios que me siento con alegría. Sonríe”, dijo.

Por ahora, el cantante colombiano sigue trabajando en sus nuevos proyectos y se espera que antes de culminar el año salga a la luz el que sería su sexto álbum de estudio. Desde su regreso solo ha publicado una canción llamada En alta, junto a Quevedo. Omar Courtz y YOVNGCHIMI.