Este es el premio económico que ofrece Dayro Moreno a sus compañeros por cada pase gol en Once Caldas

Dayro Moreno podría superar a Sergio Galván Rey como el máximo anotador en la historia del Fútbol Colombiano. Foto: Colprensa-Daniel Ocampo

Dayro Moreno cumple con su quinto ciclo en el Once Caldas, club del que ha confesado ser hincha y en donde ha marcado la mayoría de goles como profesional (101). Desde su regreso en 2023, tras un gran paso por Atlético Bucaramanga, ha marcado 13 goles en 26 partidos. Esta estadística ha sido conseguida gracias a sus compañeros, a los cuales da un incentivo económico por cada asistencia.

El nacido en Chicoral, Tolima está a 14 goles de igualar a Sergio Galván Rey en el podio como máximo anotador en la historia del fútbol profesional colombiano con 224 tantos. En diálogo con Diario As, el delantero reveló el acuerdo al que llegó con sus compañeros con el fin de poder cumplir con la meta:

“Con ellos converso mucho, en los partidos les digo que me busquen. Incluso, les tengo un premio al que siempre me hace el pase gol. Tenemos un grupo muy lindo y estamos consiguiendo cosas, en cada partido nos vamos a hacer matar por esta camiseta (...) Le digo que les tiro 300 luquitas por pase gol”.

En el actual torneo, Moreno es el goleador con cuatro goles en seis partidos jugados, seguido por Edwuin Cetré con la misma cantidad de goles y apariciones. En el torneo apertura del 2023, Dayro fue el tercer máximo goleador con nueve goles, solamente superado por Marco Pérez, con 13 tantos, y Gonzalo Lencina, también con nueve, pero en menos partidos jugados.

“Desde que me fui para Manizales a los 12 años, a las inferiores del equippo, Once Caldas es mi vida, donde estoy radicado, me abrió las puertas para ser hoy en día quien soy. Siempre me adoptó, soy hincha a donde vaya. Ahora que estoy acá, Dios quiera que pueda hacer más historia. Primero buscaré un título y en lo personal buscar el récord del máximo goleador del fútbol colombiano”.

El goleador colombiano, que ha pasado por Millonarios, Atlético Nacional y el Steaua Bucarest en Europa, ha dialogado con el actual poseedor del récord. Galván Rey le ha manifestado que se sentiría feliz de que el récord siga siendo de un histórico del Once Caldas y que es algo propio del fútbol el superar las marcas:

“Sí, incluso con Galván tenemos una amistad. Es una gran persona, tuve la oportunidad cuando debuté, me pusieron en el cuarto con él. Me daba muchos consejos. Hace poco estuvimos en Manizales compartiendo, estuvimos hablando del tema y me dijo: ‘tranquilo Dayro, esto es fútbol, para mí también sería un honor, quedaría en casa con la camiseta del Once Caldas’. Es una gran persona, lo admiro, lo respeto”.

Dayro quiere ser llamado a la selección Colombia

Moreno también tuvo un momento para conversar sobre la selección Colombia y a pesar de no haber estado en consideración de Lorenzo en meses anteriores, el artillero mantiene la esperanza viva de volver a vestir la tricolor:

“Hasta el día en que decida colgar los guayos, que para hacerlo todavía me falta muchísimo tiempo, siempre voy a pensar en la selección, voy a trabajar para eso. Para uno como jugador lo más importante es siempre vestir la camiseta de su país y seguiré luchando en cada partido para, Dios quiera, se dé la oportunidad de estar en la selección”.

La última convocatoria que tuvo Dayro Moreno a la selección Colombia fue hace siete años en septiembre de 2016 cuando estuvo en el banquillo presente para el duelo ante Venezuela perteneciente a las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018. De allí en adelante y con la salida de Pékerman, ni con Carlos Queiroz, ni con Reinaldo Rueda pudo volver a entrar a una convocatoria.