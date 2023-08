Dayro Moreno escogió a las hinchadas más ‘pesadas’ del país y dio algunas sorpresas

El delantero Dayro Moreno desea volver a la selección Colombia. Foto: @oncecaldas/Twitter.

Con la aproximación de la mitad del torneo clausura se van perfilando los equipos que van a tener más oportunidades de entrar a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2023, y el Once Caldas se mantiene con buenas posibilidades de clasificar.

El semestre del conjunto manizaleño los tiene en la décima posición de la tabla, a pocos puntos de entrar al grupo de los ocho, y uno de los jugadores fundamentales en la campaña es el reconocido delantero Dayro Moreno.

El artillero de 37 años de edad sigue demostrando un gran nivel goleador con el ‘blanco blanco’. En el pasado partido contra Millonarios Dayro pasó momentos bastante incómodos.

Moreno se enfrentó a su exequipo en el estadio El Campín y no fue recibido de la mejor manera por parte de la afición, que durante gran parte del encuentro lo insultó, chifló y le hizo sentir como un verdadero enemigo.

Sobre esta situación, en conversación con el diario AS, el atacante afirmó que estas situaciones son normales y hacen parte del fútbol, que incluso usa los insultos como motivantes para jugar mejor:

“Eso es como todo, en los estadios a los que uno va no falta el que insulta, pero eso hace parte del fútbol. La verdad me encanta cuando empiezan a putearme, porque eso me da más motivación para hacer los goles y un buen partido”

Posteriormente, reconoció a dos de las hinchadas más pesadas del país, y la de los embajadores es una de ellas. La sorpresa fue la otra hinchada mencionó como una de las más complicadas del país: “La hinchada de Pereira y Millonarios son las más pesadas. De igual manera, eso es fútbol, y con Los Embajadores siempre he sido agradecido, porque fue uno de los equipos que me dio la oportunidad de dar el salto luego al fútbol mexicano”

Dayro vistió la casaca del cuadro capitalino entre 2013 y 2014, cuando se ganó el cariño de la afición. Tres años después, ese respeto se perdió porque en 2017 decidió regresar de México a Colombia, pero para jugar con el Atlético Nacional, uno de los rivales acérrimos de Millonarios. Es por esto que cuando Moreno pisa El Campín, su bienvenida no es tan amigable.

Por el momento el delantero del Once Caldas intentará seguir acumulando goles en el Fútbol Profesional Colombiano para convertirse en el máximo goleador histórico. A día de hoy Moreno cuenta con un total de 209 goles y está a 15 de diferencia de Sergio Galván Rey de poner su nombre en lo más alto del escalafón.

Dayro está a tan solo ocho anotaciones de diferencia de Iván René Valenciano para ser el segundo máximo goleador, hito que ya es bastante sorprendente y que puede alcanzar si consigue encontrar el fondo de la red en los partidos que quedan de la Liga BetPlay II-2023.

Dayro quiere ser llamado a la selección Colombia

Moreno también tuvo un momento para conversar sobre la selección Colombia y a pesar de no haber estado en consideración de Lorenzo en meses anteriores, el artillero mantiene la esperanza viva de volver a vestir la tricolor:

“Hasta el día en que decida colgar los guayos, que para hacerlo todavía me falta muchísimo tiempo, siempre voy a pensar en la selección, voy a trabajar para eso. Para uno como jugador lo más importante es siempre vestir la camiseta de su país y seguiré luchando en cada partido para, Dios quiera, se dé la oportunidad de estar en la selección”.

La última convocatoria que tuvo Dayro Moreno a la selección Colombia fue hace siete años en septiembre de 2016 cuando estuvo en el banquillo presente para el duelo ante Venezuela perteneciente a las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018. De allí en adelante y con la salida de Pékerman, ni con Carlos Queiroz, ni con Reinaldo Rueda pudo volver a entrar a una convocatoria.