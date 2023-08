Rigoberto Urán rompió el silencio sobre las afirmaciones de “veto” en contra de Nairo Quintana y Superman López

El corredor del EF Education EasyPost se refirió a los supuestos vetos sobre sus compatriotas. Fotos: @rigobertouran / Colprensa

La temporada 2023 ha sido atípica para el ciclismo colombiano, en gran parte por la ausencia de los corredores Nairo Quintana y Miguel Ángel López, quienes no pudieron competir en las carreras más importantes del calendario. Rigoberto Urán, quien recientemente corrió el Tour de Francia, se refirió a los supuestos vetos que habría sobre los dos pedalistas boyacenses, para dar su opinión al respecto.

Rigoberto Urán es uno de los corredores más experimentados del pelotón y cuenta con 16 años de trayectoria en el ciclismo mundial, lo que le ha permitido ser subcampeón del Tour de Francia y del Giro de Italia. Es precisamente a través de esta experiencia que dio su opinión sobre los casos de sus compatriotas, y en una charla con la Revista Semana también lamentó sus ausencias.

Nairo Quintana no ha competido en Europa desde el Tour de Francia 2022, luego de haber sido descalificado por la UCI tras comprobar la presencia de tramadol en dos muestras de sangre; por otra parte, Miguel Ángel López salió del Astana en diciembre de 2022, regresó a Colombia, firmó con el Team Medellín y hace algunas semanas fue suspendido provisionalmente.

Sobre los supuestos vetos a los dos corredores colombianos, Rigoberto Urán afirmó: “Yo llevo casi 16 años compitiendo en Europa, no hemos visto ningún problema. Realmente uno muchas veces, así uno esté dentro del círculo, no sabe qué es lo que pasa. Muchas veces no entiende”.

Rigoberto Urán destacó las enormes capacidades de sus compatriotas y señaló el impacto que tendrían si pudieran estar compitiendo en estos momentos. “Está claro que son dos corredores muy fuertes. Tienen un palmarés increíble, de los corredores que más carreras han ganado y, pues sí, hacen falta. Con ellos también habría más niños que se podrían inspirar, porque realmente cuando estamos en carrera, los niños nos están viendo, entonces se motivan”.

Rigoberto Urán ha sido uno de los pedalistas que más ha destacado la importancia que tiene la preparación de los ciclistas más jóvenes para que puedan triunfar en su llegada a Europa. Es por esta razón que para él es clave apoyar los semilleros de ciclismo debido a que de un tiempo para acá no se han obtenido los resultados esperados en las carreras más importantes.

“Ahorita esos resultados, que son como por décadas, por siglos. Ahorita vemos los daneses ganando medallas. Nosotros tuvimos una época que no nos bajamos del podio de las de las carreras más grandes y, obviamente, eso no puede ser, no se puede acabar porque hay muchos semilleros, muchos niños de 12 o 13 años que practican ciclismo, y salen escuelas. Yo siempre he dicho que hay que hacer carreras más técnicas. Uno ¿cómo se puede medir que está bien?, con los mejores, ¿cierto?”, aseguró Rigoberto Urán en Semana.

Es precisamente la ausencia de resultados en las grandes carreras lo que han llevado a que muchas personas miren con escepticismo el presente del ciclismo colombiano. Rigoberto Urán, quien está en el tramo final de su carrera deportiva, señaló algunos de los ciclistas que vienen en camino y podrían llegar a ser protagonistas en las siguientes carreras.

“En este momento, Sergio Higuita, Daniel Felipe Martínez, Santiago Buitrago con dos etapas en el Giro. Einer (Rubio). Hay muchos corredores, pero la verdad es que también hemos tenido varios accidentes. Álvaro Hodeg tuvo un accidente superfuerte, Molano, Egan. Todo esto retrasa los resultados. Mira, yo me quebré el culo en 2019 y, obviamente, todavía en mi escápula izquierda muchas veces tengo dolor, sigo haciendo terapias, ya casi cinco años haciendo terapia y después de cinco horas tengo problemas aquí”, señaló el corredor del EF Education EasyPost.