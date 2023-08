Luis Díaz volvió a los entrenamientos con buenas noticias para la selección Colombia poco antes de su debut en las eliminatorias al Mundial

Luis Díaz es la gran figura del Liverpool FC en la temporada 2023-2024 del fútbol en Europa. Foto: Liverpool FC

Luis Díaz encendió las alarmas de la selección Colombia y el Liverpool FC, luego de la reciente victoria del equipo inglés ante el AFC Bournemouth, en el que el futbolista marcó gol, pero se retiró aparentemente lesionado al minuto 86. No obstante, los Reds regresaron a los entrenamientos tras algunos días de descanso y se le vio al colombiano entrenando a la par de sus compañeros.

Te puede interesar: Goles de jugadores de selección Colombia en el mundo: Inglaterra, Francia y México celebraron con los colombianos

El colombiano reapareció en la práctica entrenándose sin ninguna precaución tras la alerta encendida por parte del departamento médico al pedir la sustitución. Esta noticia es positiva teniendo en cuenta que en los próximos días saldrá la convocatoria de la selección Colombia para los partidos de eliminatorias ante Venezuela, en Barranquilla, y Santiago en Chile.

Luis Díaz fue uno de los jugadores más destacados en la reciente victoria 3-1 del Liverpool sobre el AFC Bournemouth. Sin embargo, el jugador colombiano tuvo que abandonar el terreno de juego tras acusar una molestia en la parte posterior del muslo derecho. Al respecto, Jurgen Klopp no dio mayores detalles en rueda de prensa, aunque sí destacó el sacrificio en marca del atacante.

Te puede interesar: Luis Díaz sorprendió a sus compañeros del Liverpool con su gusto musical: esto es lo que escuchan en el camerino

El técnico de nacionalidad alemana destacó el gol de Díaz, quien recibió un centro en el área y con gran habilidad controló y remató de tijera al arco para marcar el 1-1 parcial, en el duelo que terminó en victoria 3-1 para los Reds. No obstante, la expulsión de Alexis Mac Allister obligó a Lucho a adoptar algunas funciones de contención en el segundo tiempo, lo que a los ojos de Klopp le costó:

“Cuando Lucho está en forma, creo que nadie duda de su calidad. Fue un gol excepcional el que marcó, un gol absolutamente excepcional. Primera clase, en muy buena forma, pero la segunda parte también fue muy dura para él. Ser parte de este nuevo centro del campo fue muy difícil para él y se podía ver”.

Te puede interesar: Así fue el primer gol de Jhon Jader Durán en la Premier League con el Aston Villa ante Everton

El próximo partido del Liverpool será el domingo 27 de agosto a las 10:30 de la mañana (hora colombiana) ante Newcastle United. Tras dos encuentros disputados, se ubican en la cuarta casilla de la tabla de posiciones con cuatro unidades, las mismas que Brentford y dos menos que Manchester City y Brighton Albion con campaña perfecta.

Luis Díaz y su anhelo del inicio de las Eliminatorias Sudamericanas

En diálogo con ESPN, Luis Díaz habló de varios temas, en ellos las clasificatorias al Mundial de 2026, y exaltó la calidad de jugadores con los que cuenta el combinado nacional para regresar a un certamen orbital.

“Hemos tenido buenas sensaciones desde que arrancamos con el proceso con el profe Néstor Lorenzo. Se ha visto un equipo muy compacto, sólido, hemos tenido una buena racha, es importante para lo que se viene. En los amistosos nos fue muy bien”

Y agregó: “Cada compañero que llega a la selección, nuevo o no, creo que cada vez está mejor, entonces es relevante para nosotros arrancar con una buena sensación de victoria, porque es importante. Debemos arrancar con pie derecho, sabemos lo clave que son los primeros partidos para no dejar puntos atrás y arrancar de buena manera, debemos hacer buenos partidos y tenemos equipo con que hacerlo”.

Díaz también se refirió a su rol dentro de la selección Colombia, en la que se siente un referente:

“Cada vez lo he sentido un poco más, el trato que me dan mis compañeros, el cuerpo técnico, todo eso lo he sentido más hoy en día. Pero lo tomo normal, tranquilo. Todo es a su tiempo, lo que le he dado a la selección o acá en el Liverpool, me lo he ganado y seguiré con esa mentalidad de conseguir con los pies en la tierra, de saber que el día a día que estoy haciendo y trabajando será mejor y ojalá siempre trae de ser una gran ayuda, no solo para mis compañeros sino todos en general”.