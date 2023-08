Críticas a Carolina Acevedo por cometario fuera de lugar a Martha Isabel Bolaños

Martha Isabel Bolaños y Carolina Acevedo son las protagonistas de la más reciente pelea en las cocinas de MasterChef Celebrity. Foto: Instagram @marthaisabelii

Por estos días, los ánimos siguen encendidos en la cocina de MasterChef Celebrity, por cuenta de los constantes encuentros que tienen las celebridades en los diferentes retos. El más reciente se produjo entre las actrices Martha Isabel Bolaños y Carolina Ramírez, ya que la recordada Pupuchurra perdió el reto a propósito para poner el delantal negro a su competencia.

Aunque las redes sociales han estado atentas a los comportamientos de cada uno de los participantes, las dos se han llevado los principales comentarios negativos de los televidentes. Hay quienes afirman que la villana de esta temporada es Bolaños; sin embargo, otros confirmaron que fue Acevedo quien se ganó el título oficialmente.

Martha Isabel Bolaños fue víctima de comentarios negativos de Carolina Acevedo, por cuenta de una decisión de no tener hijos.

En uno de los recientes episodios, los famosos asumieron el reto de cocinarle a un grupo de niños a quienes tenían que sorprender con un plato que fuera del agrado de los menores. Asimismo, visualmente esta preparación debería ser llamativa para este grupo de comensales, para que el triunfo fuera del equipo que lograra conjugar ambos puntos.

Antes de comenzar su preparación, Martha Isabel indicó que era consciente de que, a pesar de no tener hijos, debía entregar un plato hecho con mucho amor para los pequeños paladares que esperaban ansiosos su plato. Fue en ese momento, en el que Carolina Acevedo respondió: “Se nota”, algo que fue duramente criticado en las redes sociales.

Carolina Acevedo fue blanco de los comentarios negativos de los internautas, por su actitud en contra de Martha Isabel Bolaños. @acevedocarolina/Instagram

Aunque en la edición del programa, Bolaños parece no haber escuchado el comentario, continuó con su explicación del porqué decidió no tener hijos: “Yo no tengo hijos por decisión propia, pero entiendo que es lo importante hacerlo con amor. Me imagino como si mi niña estuviera ahí”, manifestó.

Los comentarios desacertados por parte de Acevedo continuaron, con un tono de voz mucho más bajo, señaló que, si lo iba a hacer con mucho amor para su niña interior, todo saldría muy bien en su preparación. Para los internautas ya el apunte negativo se había originado, por lo que en la red social X (antes Twitter) se despacharon contra la actriz.

Las críticas en redes sociales que dejaron los usuarios se pueden leer algunos como: “Carolina es buena actriz, actúa muy bien de buena persona, pero en realidad, es una persona ofensiva, grosera, infravalora las personas e inmadura como ella sola”; “El comentario hoy hacia Martha y todas las mujeres que deciden no ser madres, evidencian la poca empatía de esa mujer, es demasiado arrogante”.

Comentarios negativos en redes sociales en contra de Carolina Acevedo, por mal comentario en contra de Martha Isabel Bolaños. Foto: @mapadefamosos/Instagram

Críticas a Martha Isabel Bolaños

Martha Isabel Bolaños obtuvo el beneficio de colocar el delantal negro a la pareja que ella quisiera, pero solo si su equipo tenía el peor plato del reto. Como estrategia, la Pupuchurra cocinó mal para ganarse el delantal negro y colocárselo a Carolina Acevedo, con quien ha tenido fuertes diferencias dentro del programa. En medio de ese plan salió perjudicado Diego Sáenz, quien estaba en equipo con Carolina.

La reacción de Diego Sáenz por las críticas que recibe en MasterChef

“¿Buscaban a Judas? Ahí la tienen, se llama Martha Isabel Bolaños”, señaló al final del episodio Diego Sáenz; mientras Bolaños reconoció que “con Carolina se puede armar la tercera guerra mundial, esa niña se toma todo muy personal”.

Martha desde un principio señaló su intención de “cocinar arroz con vinagre” para perder el reto y cederle el delantal negro a Carolina Acevedo, y así lo transmitió Diego Sáenz a su nueva compañera de equipo. El plan le funcionó a la actriz, aunque aparentemente cocinó a conciencia, porque Sanint no quiso caer en la estrategia de cocinar mal a propósito.