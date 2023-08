Camilo aprovechó su gira por Japón y bailó con Enhypen, una banda de K-pop

El cantante colombiano Camilo está en suelo japonés donde ha sabido recibir el amor de sus seguidores a los que se refiere como la tribu. En su paso por el país asiático no ha perdido la oportunidad para hacer nuevos amigos, así quedó demostrado en su última publicación en donde se le vio bailando con un grupo de K-pop.

Te puede interesar: Camilo recordó la foto que lo enamoró de Evaluna Montaner

En un video de Instagram, se puede ver a Camilo bailando junto a los integrantes de la banda coreana Enhypen un fragmento de la canción I’ll Be Missing You de Puff Daddy en compañía con Faith Evans & 112.

El video fue acompañado por un mensaje de agradecimiento a sus compañeros artistas donde el cantante colombiano celebró haber tenido la oportunidad de conocerlos y compartir con ellos: “Bailando en Tokio con Enhypen, fue un placer conocerlos muchachos”, es la traducción de las palabras de Camilo.

El cantante bogotano está disfrutando de su paso por Japón a donde ha sentido el cariño de sus seguidores. Foto: Camilo / Instagram

La publicación tomó por sorpresa a los seguidores de la banda coreana que llenaron de comentarios la publicación del colombiano en donde aseguraron que no podían creer que Camilo estuviera junto a los integrantes de Enhypen.

Algunos de los comentarios en la publicación fueron: “Nunca pensé ver esto 😭 JAJSJA. Camilo ft Enhypen”; “Un LATINO en medio de tanto asiático 😍😍😍 marca la diferencia 🔥”; “CAMILO CON ENHYPEN OMGGGG”; “No sé quién es ENHYPEN pero amo esa combinación 😍”; “Tutu remix con Enhypen 😍”.

No solo su encuentro con la banda de K-pop tiene feliz a Camilo, pues también ha compartido el cariño de sus seguidores en el país asiático y el éxito que ha tenido en varios de sus conciertos en suelo nipón.

Camilo ha compartido varios videos en los que se ve el cariño del público japonés. Video: camilo / Instagram

Pero, no es la primera vez que el cantante bogotano colabora con una banda de K-pop, pues a finales de junio de 2023 se conoció que hizo parte de una canción para promocionar un producto que juntó a varios artistas internacionales.

Te puede interesar: Camilo realizó su primer concierto en Japón: “No tengo palabras para describir lo que sentí”

Parte de la colaboración fue con el grupo de K-pop NewJeans conformado por Minji, Hanni, Danielle, Haerin y Hyein que hicieron su debut en el mundo de la música en julio de 2022 y que han ido escalando en fama gracias a sus canciones.

Camilo también tuvo la oportunidad de compartir con varios artistas entre los que se encuentran Jon Batiste, J.I.D y Cat Burns, y donde al artista colombiano se le escuchó cantando varias partes de la canción en inglés.

Camilo colaboró con varios cantantes internacionales entre los que se encuentran por ejemplo, NewJeans. Crédito: newjeans_official - camilo / Instagram

Con su característico estilo, el cantante le dio un toque romántico a la canción titulada Be Who You Are, en donde fue el único artista latino en participar, lo que deja ver que el presente de Camilo está siendo muy positivo, pues la colaboración le puede abrir las puertas al mercado coreano.

Te puede interesar: Jefe del clan del Golfo capturado en Montería llevaba ocultas en su camioneta cuatro placas de carros de Bogotá

No obstante, Camilo ya había buscado acercarse a grupos de K-pop para buscar una colaboración con ellos, pues a mediados de 2022, el cantante colombiano compartió una publicación del grupo coreano BTS en donde aseguró que le gustaría tener oportunidad de compartir una canción con la banda coreana.

En ese momento, el intérprete de canciones como Ropa cara o Manos de tijera compartió un estado en su cuenta de Instagram en donde se podía ver a los integrantes de BTS, que fueron invitados al programa The Tonight Show with Jimmy Fallon, mientras se escuchaba de fondo su canción Pegao, acompañado de la frase “algún día” y emojis de corazón.

En el estado que compartió el cantante colombiano, también se puede ver que etiquetó a la cuenta oficial de BTS, por lo que se confirmó que Camilo buscaría colaborar de manera directa con la banda que ha mostrado su interés por incursionar al mercado latino con canciones en español.