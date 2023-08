Así quedó la tabla de la Liga BetPlay tras la jornada número 6

Así va la tabla de la Liga BetPlay. Foto: infobae.

Este fin de semana se disputó la sexta jornada de la Liga BetPlay II-2023 y como es usual en el Fútbol Profesional Colombiano no faltaron las sorpresas que siguen metiendo a algunos equipos en baches deportivos.

El punto más positivo de la fecha lo entregó Deportivo Independiente Medellín, que parece al fin encontró el punto dulce de su juego bajo la dirección técnica de Alfredo Arias. Ante Alianza Petrolera el poderoso hizo respetar su hogar y con el 2-0 a favor se asentó con mucha más fuerza en la punta de la tabla.

Deportivo Pereira también fue quien entregó una excelente noticia esta semana tras vencer por 3-0 a Jaguares. Los dirigidos por Alejandro Restrepo, más allá de conseguir tres puntos fundamentales para la liga, cosecharon un importante impulso emocional para enfrentar el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras (Brasil), encuentro que se llevará a cabo este miércoles 23 de agosto.

Los brochazos negativos del fin de semana los dejaron Júnior de Barranquilla y Unión Magdalena. El cuadro tiburón visitó a La Equidad en el regreso de Arturo Reyes al banquillo currambero y con un grisáceo 0-0 siguió sucumbiendo en la clasificación general. Además, el encuentro dejó un acto de intolerancia tras una agresión que sufrió un juez de línea al recibir una agresión desde la tribuna.

En cuanto al Ciclón Bananero, estos cerraron un amargo empate 2-2 ante Independiente Santa Fe. Los samarios no han conseguido salir de los puestos bajos de la tabla y su posición en la tabla del descenso sigue posicionándolos en la B del fútbol colombiano. Necesitarán despertar rápidamente si desean salvarse y mantener la categoría.

Millonarios fue el que le cumplió a su afición en el estadio El Campín venciendo a Once Caldas por 2-1 y quedando apenas al borde de meterse en el grupo de los mejores ocho.

Quedaron dos partidos aplazados. Envigado vs. América de Cali y Deportivo Cali vs. Deportes Tolima, que no se pudieron jugar por falta del personal de seguridad necesario para garantizar el desarrollo del choque sin novedades. El resultado de estos dos cotejos podría mover con fuerza la tabla de posiciones.

Conozca aquí la tabla del rentado local, tras la sexta fecha de la fase del todos contra todos:

Así va la tabla de la Liga BetPlay tras la fecha número 6

1. Deportivo Independiente Medellín - 13 puntos / +4 diferencia de gol

2. Atlético Bucaramanga - 11 puntos / +5 diferencia de gol

3. Atlético Nacional - 11 puntos / +3 diferencia de gol

4. Águilas Doradas - 11 puntos / +3 diferencia de gol

5. La Equidad - 8 puntos / +2 diferencia de gol

6. Alianza Petrolera - 8 puntos / +2 diferencia de gol

7. Deportivo Pasto - 8 puntos / +2 diferencia de gol

8. Independiente Santa Fe - 8 puntos / 0 diferencia de gol

9. Millonarios - 8 puntos / -1 diferencia de gol

10. Once Caldas - 7 puntos / +1 diferencia de gol

11. Deportes Tolima - 7 puntos / +1 diferencia de gol

12. Atlético Huila - 7 puntos / 0 diferencia de gol

13. Jaguares - 6 puntos / -5 diferencia de gol

14. América de Cali - 5 puntos / -1 diferencia de gol

15. Deportivo Pereira - 5 puntos / -2 diferencia de gol

16. Unión Magdalena - 4 puntos / -1 diferencia de gol

17. Junior de Barranquilla - 4 puntos / -2 diferencia de gol

18. Deportivo Cali - 4 puntos / -3 diferencia de gol

19. Boyacá Chicó - 3 puntos / -3 diferencia de gol

20. Envigado - 2 puntos / -5 diferencia de gol