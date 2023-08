Francisco Barbosa indicó que su suerte será “el exilio o la muerte” tras conocerse amenazas en su contra

El funcionario pidió medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras conocer los presuntos planes para atentar contra él. Foto: Europa Press/Contacto/El Comercio

Continúa la controversia tras conocerse los presuntos planes que estaría adelantando el ELN para atentar contra la vida del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. Después de que el ente acusador denunciara públicamente que el grupo armado estaría detrás de un operativo para asesinar al funcionario, información que dieron a conocer a través de un comunicado del 8 de agosto de 2023, la cabeza del ente investigador expuso la situación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organización a la cual le solicitó medidas cautelares.

Te puede interesar: Fiscal Barbosa aseguró que no tiene garantías de seguir vivo después de abandonar su cargo: “Mi vida corre riesgo”

El fiscal radicó dicha solicitud ante la organización internacional con el fin de que se le garanticen los derechos a la vida, honra, integridad personal y dignidad, teniendo en cuenta además que desde el Gobierno nacional no le habrían brindado las medidas de seguridad suficientes. Dicha versión la reafirmó Barbosa en declaraciones entregadas al El Tiempo, donde agregó que se tomó teniendo en cuenta las múltiples denuncias que se radicaron en su contra ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

El funcionario, que ha sido uno de los férreos opositores al presidente de la República, Gustavo Petro, indicó que a pesar de que ya está radicada la solicitud con respecto a las medidas cautelares, “entenderá” si el organismo internacional no se las otorga, así como si las instituciones colombianas no le brindan protección. Frente a ello, Barbosa indicó que su suerte será “el exilio o la muerte”, en caso de que no se tomen las medidas necesarias con respecto a los presuntos planes en su contra.

Te puede interesar: Hay por lo menos 20 casos en estudio y verificación por posibles incumplimientos del cese al fuego

Con respecto a una solicitud que expidieron desde la Fiscalía General al Ejército Nacional con el fin de esclarecer el cómo debía proceder del esquema de seguridad de Barbosa, él indicó que aquel llamado no ha tenido respuesta alguna por parte de las autoridades. El funcionario señaló que desde que la inteligencia militar conoció los presuntos planes contra él, no se ha emitido ningún informe con respecto a la situación, lo cual “genera una preocupación” en su entorno.

Cabe resaltar que el jefe del ente investigador manifestó en medio de su visita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, el 15 de agosto de 2023, que existe una persecución contra él basada netamente en su función, “que es la justicia”.

Te puede interesar: Francisco Barbosa justificó la petición de medidas cautelares ante la CIDH y culpó al presidente: “Gustavo Petro ha generado sentimientos de odio”

Como muestra de la presunta persecución, Barbosa señaló que existe una campaña de “desprestigio y criminalización” contra su persona, hechos que estarían corroborados por los 64 procesos activos que se le han abierto en la Cámara de Representantes, además del supuesto ataque que estaría planeando el ELN para agredirlo. A través del comunicado publicado el 8 de agosto de 2023, la Fiscalía General de la Nación indicó que el hipotético atentado contra Barbosa sería ejecutado por José Benigno Guzmán Mora, alias Julián o El Rolo.

El criminal de 56 años sería el encargado de organizar el ataque contra el funcionario, operativo que se llevaría a cabo con francotiradores y que se habría definido en Venezuela. Guzmán Mora ha sido señalado en múltiples ocasiones como uno de los cabecillas del ELN encargados de gestionar algunos atentados en el territorio nacional. De hecho, el Gobierno nacional llegó a ofrecer hasta 1.000 millones de pesos recompensa para quien diera información que permitiera dar con su paradero tras encontrarlo responsable de un ataque contra agentes del Esmad en Cali en medio de las manifestaciones de 2021.

Sobre Julián, que fue cabecilla del Frente de Guerra Urbana del ELN hasta 2020, también recaen acusaciones por atentados registrados en Norte de Santander en años anteriores, además de ser sindicado de ser uno de los hombres de máxima confianza de Antonio García, máximo comandante del ELN.

Precisamente, el máximo líder del Ejército de Liberación Nacional señaló en medio de un artículo llamado “Lamentos detrás de un escritorio” que las personas sindicadas de ser las encargadas de gestionar el atentado contra el fiscal Barbosa jamás se han reunido. De hecho, Antonio García describió las acusaciones del jefe del ente acusador como un “cuento chimbo”.