Caso Odebrecht: fiscal Barbosa aseguró que “el tema ya está esclarecido” pero que siguen investigaciones abiertas

Seis años después de que estallara el escándalo de corrupción de Odebrecht por la entrega de sobornos para hacerse con la construcción de la Ruta del Sol II, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos a 55 funcionarios y exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura por sus presuntos vínculos con el caso. Además, sostuvo que sí ingresaron dineros de la multinacional a las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos y Oscar Iván Zuluaga.

Tras este anuncio, el fiscal General, Francisco Barbosa, se refirió en diálogo con El Tiempo que, con este llamado, se espera cerrar definitivamente este proceso en Colombia. Vale indicar que también fueron acusados formalmente Marcelo Odebrecht, expresidente de la empresa brasileña entre 2008 y 2015, época en la que serían entregadas las coimas.

Ante el medio citado, el jefe del ente acusador explicó que en la medida en que surjan nuevos hallazgos se procederá a adelantar los respectivos llamados judiciales. Incluso, sacó pecho por los avances logrados.

“El país debe tenerlo claro: esta fue la Fiscalía General de la Nación que logró resolver el caso Odebrecht, y que llegó hasta sus cabezas más visibles, dentro y fuera del país”, sostuvo ante el medio citado. Explicó de paso que durante su administración fueron imputadas 115 personas y que eso es prueba de “mi total compromiso con el esclarecimiento de los hechos”.

El jueves 17 de agosto el presidente Gustavo Petro sostuvo durante el Congreso Internacional de la lucha contra la corrupción y la recuperación de sus activos que la Fiscalía permitió la huida de los verdaderos responsables del escándalo hacia Brasil para que los acuerdos de cooperación resultaran estériles.

“No fue porque se escaparon a tiempo. No. Es porque la misma Fiscalía les permitió irse y sabían que si se iban a Brasil, los acuerdos de cooperación que se necesitaban en el momento —perdían efecto— y ya no eran extraditables y podían fácilmente no pagar los requerimientos de la justicia colombiana”, afirmó el mandatario en medio de su intervención. En ese orden, también dijo que la multinacional no ha pagado las sanciones económicas impuestas por la justicia colombiana.

Ante esta afirmación, el fiscal Barbosa respondió que las evasivas para la entrega de las indemnizaciones no tienen que ver con su administración al frente de la Fiscalía y que el jefe de Estado mencionó hechos de 2017, cuando él no había sido designado como cabeza del ente acusador.

El fiscal ya se había referido a la iniciativa de Petro de impulsar una reforma a la justicia ante las demoras para cerrar casos de corrupción de relevancia nacional (como el de Odebrecht). Sobre esto, había mencionado que “la red de corrupción en la Ruta del Sol tiene un agravante: un Fiscal General de la Nación –Néstor H. Martínez– fue el abogado de la red previamente y recibió una comisión de éxito por una decisión oficial que se logró a través de un soborno a funcionario público de varios millones de dólares, tal como lo denuncié en mi debate en el Senado de la República”.

Ante el diario mencionado, Barbosa Delgado aseguró que tal proyecto podría afectar la separación de poderes dependiendo de los objetivos centrales del Ejecutivo. Sin embargo, agregó que tan pronto sea presentado el articulado, desde el ente de control acudirán al Legislativo a exponer su punto de vista “en el marco del respeto institucional, como siempre lo hemos hecho”.

A pesar de los reparos a la propuesta del presidente, indicó que no entrará en discusiones sobre una reforma que el país no conoce.