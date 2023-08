Gustavo Bolívar fue denunciando por los policías a los que él llamó ‘cerdos’ y tendrá que responder por calumnia

Gustavo Bolívar fue tildado de mentiroso luego de prometer que donará su salario si es elegido como alcalde de Bogotá. Foto: Jesús Aviles / Infobae

Aparte de la demanda que cursa en contra de su candidatura para ser alcalde Mayor de Bogotá, y que aceptaron en el Consejo Nacional Electoral (CNE), al exsenador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, le surgió otro lío en su carrera para dirigir los destinos de la capital colombiana, con una denuncia que instauraron cuatro policías a los que llamó ‘cerdos’ y quienes fueron destituidos recientemente por la Procuraduría General de la Nación por un hecho de abuso de autoridad hacia una menor de edad en una de las manifestaciones del paro nacional de 2021 en Popayán (Cauca).

Uno de los uniformados indicó que temen por su vida e integridad tras los nuevos señalamientos del también libretista durante un debate con los otros candidatos a mandatario distrital que realizó la revista Semana y en donde Bolívar reiteró su descalificación, porque supuestamente abusaron de la adolescente, que posterior a esos presuntos hechos se suicidó, fatal decisión que tomó luego de que ella relatara lo ocurrido en sus redes sociales.

“Vuelvo y reitero: esos cuatro policías son unos cerdos, así como lo son los que les dispararon a los jóvenes durante las protestas sociales. Lo digo nuevamente y me sostengo, pero eso no significa que sea un calificativo contra toda la institución”, expresó en esa ocasión otro de los fieles escuderos del presidente, Gustavo Petro.

Precisamente en el mencionado medio de comunicación consultaron con uno de los señalados policías quien afirmó que no lo habían denunciado en el estallido social, pero luego del debate decidieron pasar a las acciones legales por el impacto que les provocó a ellos y a sus allegados.

“Soy el primero que nombra. Es algo que me afecta no solo a mí, sino a mi familia. Yo personalmente estoy tranquilo, porque yo sé lo que hice. Yo sé mi proceder”, afirmó el patrullero Julián Andrés Martínez.

Agregó que cuando Bolívar los nombró en la discusión con los otros candidatos, ellos quedaron rotulados como unos violadores.

“No es un secreto que estamos en esta investigación, pero no es justo que este señor nos calumnie de esta forma, con hechos que no son verdad. Con el poder que tiene, quiere venir a pisotearnos. El dictamen de Medicina Legal corrobora que eso (la violación) no sucedió y no estamos investigados por delitos sexuales”, agregó Martínez en Semana.

Aseguró que por cuenta de esas acusaciones comenzó a recibir amenazas y les estarían haciendo seguimientos en sus desplazamientos e incluso le han llegado fotos en los que se le observa en sus actividades diarias.

“Intento cogerla suave, no quiero mostrar miedo, pero uno no sabe hasta donde llegar esto. Mencionan a mi familia, a mi hijo, a mi esposa”, agregó en ese medio de comunicación.

Trino de Bolívar sobre los policías a los que llamó 'cerdos'. (Captura de pantalla)

Proceso en la Procuraduría

Por el momento, los señalados uniformados recibieron una sanción disciplinaria en primera instancia que consiste en destitución e inhabilidad por más de 10 años por los mencionados hechos en la capital caucana.

“Por el uso excesivo de la fuerza y la privación ilegal de la libertad de una menor de edad en medio de las manifestaciones del 12 de mayo de 2021″, señalaron en el Ministerio Público.

Con la sanción fueron cobijados los patrulleros Julián Andrés Martínez Pérez y Jhon Jader Montenegro Camilo por 13 años, y con 12 años sus compañeros Edwin Orlando Cortés Cifuentes y Ricardo Andrés Salazar Manrique.

La decisión, además, acogió al que fuera comandante del extinto Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) en Popayán en 2021, Víctor Hugo Martínez Martínez, durante 14 años y por las mismas conductas antidisciplinarias.

Loe hechos ocurrieron en medio de las manifestaciones del 12 de mayo de 2021 en Popayán (Cauca), un oficial del Escuadrón Móvil Antidisturbios No. 9 de la Dirección de Seguridad Ciudadana DISEC tomó a la fuerza a la víctima que se encontraba en el antejardín de una casa en Versalles Pajonal porque, al parecer, estaba grabando la situación. Luego, la joven fue trasladada a una Unidad de Reacción Inmediata (URI).

“De acuerdo con la decisión del Ministerio Público, los integrantes del ESMAD privaron de la libertad, de manera ilegal, a una joven cuando se encontraba agachada en el antejardín de una casa ubicada en Versalles Pajonal, posiblemente grabando la actuación policial, trasladándola a la Unidad de Reacción Inmediata”, informó el Ministerio Público.