Gerard Piqué y Clara Chía protagonizarían nuevo “round” con Shakira

A pocos días de que se cumplan casi cinco meses de que Shakira abandonara España, la colombiana se encuentra en medio de los comentarios de la prensa española. Y es que hace unos días se conoció de acuerdo con el portal El Nacional de Cataluña que el acuerdo en el que la barranquillera pedía que sus hijos no se acercaran a Clara Chía no se estaría cumpliendo.

Y es que Clara Chía, actual pareja de Gerard Piqué estaría ejerciendo las labores de esposa y ama de casa, de acuerdo con lo expresado por el medio de comunicación antes citado. Por lo que la prensa internacional habló sobre la buena relación que tendría la joven con los hijos de la intérprete de Music Sessions #53.

“Uno de los grandes problemas era que Shakira detesta a Clara y que no quería que compartiera tiempo con Milan y Sasha”, expresó su publicación el medio de comunicación. Además, señalaron que, a escondidas, compartieron durante el periodo estival que los pequeños retoños de la colombiana estuvieron con su padre.

Además, después de ser muy criticada por su apariencia física, la joven relacionista pública ha dejado claro que eso es tema del pasado, por lo que El Nacional de Cataluña la destaca como una de las mujeres más sexys del territorio ibérico.

“Clara Chía: firmas de lujo, melena ‘mariposa’ y moda minimalista … La pareja de Gerard Piqué, de 24 años, nos ha conquistado con los pocos ‘looks’ que le hemos podido ver hasta la fecha”, además, el portal hizo énfasis en que la pareja ya completa dos periodos de verano juntos.

Esta misma información de El Nacional fue confirmada por el programa Y ahora son soles cuando uno de sus periodistas confirmó que “esos niños si se relacionan con Clara Chía”. Por otra parte, indicó que él mismo confirmó que la joven de 24 años estuvo junto a Piqué durante los 15 días en los que el español tuvo a sus hijos con él.

El periodista se refirió a la supuesta cláusula en la que la colombiana estableció que no quería contacto entre Clara Chía y sus hijos y señaló que es falsa: “No es verdad, se los digo yo, que se han relacionado durante estos 15 días en los que estuvieron en España”.

En medio del programa, el periodista añadió que no tenía nada de raro que Piqué y Clara Chía estuvieran junto a los menores: “Me consta que se han relacionado y es que no hay ningún problema. Es una familia normal, una pareja normal”. Finalmente, se indicó que el acuerdo no ha sufrido modificaciones, continuando exactamente igual desde el año pasado, solamente ha sufrido variaciones las fechas.

Clara Chía no estaría contenta con Shakira

El portal Vanitatis confirmó con el entorno cercano de Shakira que la expareja “está cumpliendo el convenio de separación a rajatabla, ya no hay discusión ni problema”, haciendo referencia a que, tras un año de la separación por la infidelidad, la expareja se reconcilió.

En medio de su acuerdo de separación, Shakira estableció una condición a Gerard Piqué para cuando los niños estén pasando tiempo con él en Barcelona. Según se conoció, la colombiana habría pedido que mientras Milan y Sasha pasan tiempo con su padre, no deberían tener contacto con la nueva pareja del exfutbolista.

Al respecto, Vanitatis señaló que Clara Chía y Piqué “conviven desde hace meses y solo dejan de verse cuando están los niños en casa para evitar tener problemas con Shakira”. Esta situación estaría cansando a la joven, quien le habría exigido a su novio que la defendiera en este caso, pero todo parece indicar que Piqué se negó.