El físico de James Rodríguez no da para más: conozca por qué jugó tan poco en el último partido de São Paulo

James Rodríguez solo jugó 45 minutos en el empate del São Paulo ante Botafogo. Foto: @SaoPauloFC/Twitter.

Poco a poco, el mediocampista colombiano James Rodríguez se va acomodando al ritmo competitivo del fútbol brasileño bajo la casaca del São Paulo. El volante ocupó la atención de la esfera deportiva tras tener su primera titularidad con el cuadro tricolor ante Botafogo por la jornada número 20 del Brasileirão, pero la emoción de verlo de nuevo en el campo de juego duró poco tiempo.

El cucuteño inició el compromiso en el onceno titular, pero nada más fue salir del camerino para el segundo tiempo y Rodríguez ya se había sacado los guayos y sentado en el banco saliendo substituido por el extremo Lucas Moura, quien también ha sido la sensación con su llegada al club.

En la rueda de prensa pospartido, el asistente técnico del equipo Lucas Silvestre, quien estuvo a cargo en el banquillo debido a la sanción del técnico Dorival Júnior, entregó las razones por las cuales el volante cafetero únicamente sumó 45 minutos de juego cuando sus seguidores esperaban que disputaran un poco más.

Silvestre afirmó que con James la idea siempre fue ponerlo durante un tiempo, máximo una hora de juego. Esto con el objetivo de proteger su estado físico, que luego de ser evaluado a fondo, todavía se sigue adaptando de nuevo a un ritmo exigente y necesitan evitar cualquier tipo de lesión más aún cuando la parte crucial de la temporada viene acercándose:

“La idea con James era 45, un máximo de 60. Como perdí a Pablo al principio y me perdí uno de los momentos de sustitución, no pude retener a James y luego sacarlo. Preferimos cambiar en el descanso y poner a Lucas... Con James no hay manera de ser diferente. Viene de un periodo más largo parado. Aprovechamos este periodo para trabajar con él”.