Catalina Usme habló del papel de Linda Caicedo en la selección Colombia femenina

La selección Colombia cumplió con un destacado papel en la copa del mundo que se llevó a cabo en Australia y Nueva Zelanda, el cual quedó en poder de España, que se impuso en la final por la mínima diferencia sobre Inglaterra con un tanto de Olga Carmona.

Luego de su participación en la cita orbital de Oceanía, las Chicas Superpoderosas llegaron al país. En el Movistar Arena, fueron recibidas con honores por los hinchas colombianos y fueron homenajeadas en compañía de sus familiares.

Posteriormente, las dirigidas por Nelson Abadía asistieron a la Casa de Nariño, en donde recibieron la Orden de Boyacá por el presidente de la República, Gustavo Petro, que tuvo unas sentidas palabras para las protagonistas que esperan contar con más apoyo.

“Aquí, las fútbolistas obviamente mujeres, pero el director técnico, presidente del Comité Olímpico, presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano, los dirigentes, son hombres. Eso es un dato a tener en cuenta, la única mujer dirigente aquí es nuestra ministra del Gobierno, profesora de Educación Física”, dijo el primer mandatario.

Y agregó: “Aquí hay un vacío en Colombia, casi que estamos remplazando la ausencia de una identidad colombiana en el fútbol, casi que es lo único, en el ciclismo, en el deporte en general. Y entonces nos sentimos colombianos, es en el partido de fútbol”.

Una de las referentes de la selección Colombia femenina es Catalina Usme, que marcó dos tantos en el mundial, y sigue consolidándose como la máxima goleadora de la Tricolor con 52 dianas en su haber.

Recientemente, la jugadora al servicio de América de Cali, que estará disputando en octubre la Conmebol Libertadores femenina que tendrá lugar en Sucursal del Cielo y Bogotá, habló con la revista Semana de su futuro en el combinado cafetero, como también de Linda Caicedo, una de las figuras del equipo.

En primer lugar, la jugadora de 33 años, de edad, descartó por completo su retiro de la selección Colombia, y, por el contrario, dejó claro que su meta es jugar el mundial de 2027.

“En 2027 seguramente será mi último mundial, al menos esos son mis planes. Pero no sé si la vida me lo dé como jugadora activa o como entrenadora”.

Catalina Usme hace parte de esa primera generación de jugadoras colombianas que le dieron varias alegrías al país. Para 2027, la antioqueña tendría 38 años, de edad, por lo que su parte física y futbolista serán determinantes para la próxima cita orbital.

Así mismo, la número ‘11′ del conjunto nacional habló de Linda Caicedo, figura de Colombia que tiene todos los reflectores encima y será el estandarte cafetero dentro de cuatro años.

“Hay que entender el proceso de ella. Abrazarla, acompañarla, ayudarla, porque es muy buena pero no le podemos cargar la responsabilidad de todo, necesita un equipo que le aporte a su talento. Solita no va a poder”.

En medio de su discurso en la Casa de Nariño, Usme contó una anécdota que vivió en Australia en plena copa del mundo: “Una señora se me acercó en el aeropuerto y me dijo: ‘gracias a este grupo, la gente acá ya nos ve diferente, y nos ven en otros términos, si no qué buen deporte tiene Colombia’ y me voy a quedar con eso”.

“Lo mejor que tiene Colombia son los deportistas, la mejor cara a nivel internacional son los deportistas y somos los que más necesitamos apoyo, y necesitamos de esa mano para seguir preparándonos y dar lo mejor por el país. Me alegra que se hayan identificado con este equipo, porque amamos nuestro país, amamos lo que hacemos, amamos el fútbol (...) todo lo hacemos con mucho amor. Gracias a ustedes (Gobierno) por este recibimiento, por darnos el honor de portar esta medalla, y esperen de nosotras siempre lo mejor”

Luego su participación en la copa del mundo femenina, la selección Colombia se disputará la Copa Oro de la Concacaf, que servirá como preparación para los Juegos Olímpicos de París 2024.