Carolina Soto reveló porqué bloqueó a Laura Acuña en su celular: ¿no se llevan bien?

La particular situación entre ambas presentadoras de Caracol Televisión salió a flote por una grabación que hizo la vallecaucana hace unos días.

Carolina Soto se ha convertido en una de las presentadoras más conocidas y queridas de la televisión colombiana gracias a su labor en el matutino Día a día, del Canal Caracol. Es por ello por lo que en sus redes sociales cuenta con bastantes seguidores a quienes les comparte casi que a diario su vivencia delante y detrás de cámaras.

Precisamente, la comunicadora mostró la pantalla de su celular luego de una medida que tomó con el humorista conocido como ‘Jhovanoty’, tanto los televidentes como los internautas notaron un detalle en sus contactos de WhatsApp que les llamó mucho la atención.

En imágenes, compartidas por la cuenta de un usuario en X (antes Twitter), se alcanza a ver un contacto nombrado ‘Laura Acuña Cel’, del que dice que para añadirla a un grupo antes debe desbloquearse.

La presentadora tiene bloqueado un contacto con el nombre de Laura Acuña, ¿por qué? Instagram: Rechismes

Muchos curiosos se fijaron en ese detalle que claramente abrió la duda sobre las razones por las que la presentadora de Día a día tenía el mencionado contacto bloqueado. Lo cierto es que, así como en otras ocasiones la vallecaucana fue contundente a la hora de dar sus declaraciones sobre respectivo video.

Fue así como desde su cuenta oficial de Instagram, misma en la que publicó la grabación que causó intriga, la comunicadora aclaró que ese número no corresponde al de su colega, por lo que lo tiene bloqueado.

“Qué tal la gente tan bochinchera”. [Risas] “Sí tengo una Laura Acuña bloqueada porque ese ‘cel’ no es de ella”, dijo Soto explicando lo sucedido.

Esta publicación llegó a los ojos de la periodista caleña, quien, sin mucho pensarlo, se la compartió a su colega vía WhatsApp. Soto le envió una captura de pantalla y escribió lo siguiente: “Que te tengo bloqueada, no entiendo... Ya vi”. Por su parte, Acuña respondió brevemente al cuestionar sobre la situación y al asegurar que no sabía.

Esta es la captura de pantalla con la conversación de ambas figuras de Caracol Televisión, en donde quedó la claridad sobre las imágenes que expusieron al otro contacto.

La presentadora explicó la situación e incluso se lo compartió a Acuña. Instagram: caritosotooficial

De hecho, en medio de este escándalo, los seguidores no desaprovecharon la oportunidad para referirse a ambas presentadoras y confirmar que “el rumor es cierto, ninguna de las dos se la lleva bien”.

Algunas de las reacciones que dejó la publicación del medio digital Rechismes son las siguientes: “¿Es que a quién le cae bien Laura Acuña?”, “ellas no se la llevan desde que Carolina Soto entró a trabajar a Día a Día y se hizo súper íntima de la Cruz porque antes de eso comían del mismo plato”, “pero Laura, también, la tiene bloqueada porque no le aparece ni la foto”, “desde hace mucho se rumora que no se soportan, veaaa, pues” y “si yo hubiera visto ese video original jamás me hubiera percatado de eso, jajajaja”, entre otras.

Carolina Soto mostró cómo quedó su casa luego del fuerte temblor

Sobre el mediodía del jueves 17 de agosto se presentó un sismo de magnitud 6,1 que sacudió con fuerza la capital colombiana y algunos municipios más. Esta actividad sísmica, sin duda generó impacto en muchas persona y clara mente se vieron secuelas como agrietamientos en edificaciones y demás.

La presentadora caleña mostró cómo quedó su casa después del fuerte temblor que sacudión Bogotá. Foto: Instagram / caritosotoficial

Entre las celebridades que hicieron sus reportes en redes sociales estuvo la presentadora Carolina Soto, del programa matutino, quien a través de sus historias de Instagram como quedaron sus plantas en el suelo luego de experimentar el temblor.

“Dios mío”, escribió Carolina Soto sobre la imagen en la que se aprecia cómo quedaron las plantas en el piso, producto del fuerte movimiento telúrico.