Un hombre ahogó a un adulto mayor en las playas de Tolú ante la mirada indolente de algunas personas que solo grabaron el crimen

Fragmento de video tomado de la página de Facebook Corozal Vieja Guardia.

En un acto de intolerancia, un hombre asesinó a un adulto mayor en las playas de Tolú (Sucre). En la tarde del miércoles 16 de agosto, Óscar Mario Ozuna, alias el Loro, se enfrascó en una riña con Jairo González, un vendedor ambulante conocido como El Papaya, con quien inició una discusión por una deuda.

El altercado se subió de tono y los dos hombres se internaron en el agua, donde el Loro aprovechó su contextura y propinó varios golpes al adulto mayor en la cara, costillas y pecho, mientras lo tomaba del cuello y lo sumergía en el mar. El Papaya, reducido y prácticamente sin fuerzas no lanzaba golpes, sino que intentaba tomar aire para no ser ahogado por su agresor.

Sin embargo, la letalidad de la paliza fue tal que Jairo González tragó agua y perdió el conocimiento; cuando Óscar Mario Ozuna vio que su víctima se había desmayado intentó sacarlo del agua, pero fue demasiado tarde.

El Loro aprovechó el oleaje y que varios curiosos se acercaron al cuerpo de González para huir, mientras que la víctima fue trasladada hasta un centro médico de Tolú, donde perdió la vida por inanición.

La muerte del adulto mayor causó indignación en la comunidad, pues las personas que presenciaron el crimen no hicieron nada para evitarlo y solo se limitaron a grabar cómo el Loro ahogaba a El Papaya. En redes sociales las personas mostraron su indignación: “Ahora es más importante grabar que hacer algo por sacarle la vida a una persona que triste ver como el señor solo no se podía defender y porque no llamaron a las autoridades el que estaba grabando porque no ayudaron al señor dando avisos a la policía armenios para que ellos hubieran hecho algo tal vez hoy no estuviera muerto el señor”, publicó un usuario de Facebook.

Por su parte, José Chadid Anachury, alcalde de Tolú dijo: “En estos delicados momentos de violencia e intolerancia en que está sumergido nuestro país, hago un llamado a la sensibilidad y la empatía. No podemos normalizar la barbarie. Hoy di instrucciones claras de activar oficialmente el fondo de recompensas para que este hecho no quede en la impunidad. Además, invito a quienes presencian estos hechos a no guardar silencio y denunciar para dar con los responsables”.

el alcalde José Chadid Anachury hizo un llamado a los toludeños para que no sean indolentes ante ese tipo de situaciones. Video: José Chadid Anachury

Algunos internautas pidieron que se identificara a las personas que grabaron el video y se localizara y se judicializara por omisión de ayuda. “El que grabó el video, se convierte en un delincuente más, debió ayudar y prestar auxilio al señor González o por lo menos informar a la policía. Hay que capturarlo. Debe declararse complicidad a todos quienes, viendo, no hicieron nada para evitar este desenlace”, indicó otro usuario de redes sociales.

Con el homicidio de Jairo González se completaron 15 muertes por actos de intolerancia en Sucre, de los cuales cinco se han registrado en Tolú.

El homicida era expendedor de droga

Alias el Loro estuvo preso en la cárcel La Vega de Sincelejo por tráfico de estupefacientes y lesiones personales, antecedentes que registran del año pasado.

Frente al caso el comandante de la Policía de Sucre, el coronel Néstor Pineda Castellanos, dijo: “A pesar de que haya videos sobre lo sucedido, tenemos que reunir todas las pruebas en contra de esta persona que está identificada y tener una orden para darle captura”.

El oficial agregó que desde la Policía se adelantan todas las acciones pertinentes junto con personal del CTI de la Fiscalía para reunir las pruebas necesarias y dar con la captura de Óscar Mario Ozuna, alias el Loro, quien huyó del municipio, según indicaron los lugareños.