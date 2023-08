El susto que se metió Gustavo Bolívar durante el temblor: “Candidato, métase debajo de la mesa”

El susto de Gustavo Bolívar por el temblor en Bogotá

Al mediodía del pasado jueves 17 de agosto el candidato a la Alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, se encontraba en medio de una reunión virtual con algunos simpatizantes de su campaña política; sin embargo, mientras todo era alegría el exsenador cambió su risa por preocupación por el fuerte temblor de magnitud 6.1 en la escala de Richter que se vivió en Bogotá a las 12:04 p. m., que ocasionó que se cambiara de tema de inmediato.

Bolívar miraba con angustia detrás de él hasta que confirmó que el movimiento que sentía era producto del sismo experimentado en la zona central del país.

En ese momento al candidato no le quedó más que decir: “Está temblando durísimo, está temblando muy duro, se está moviendo el televisor. La cara del exsenador lo decía todo, se llenó de terror al sentir la magnitud del temblor.

Luego de manifestar su angustia por el fuerte movimiento telúrico, sus interlocutores le dijeron que se resguardara. “Candidato, métase debajo de la mesa, que lo necesitamos, hermano”, dijo uno de los asistentes a la reunión virtual.

Así mismo, una de las personas que grabó esta junta, publicó en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje: “Y allí estaba yo próxima a hacerle mi pregunta a nuestro próximo Alcalde de Bogotá @GustavoBolivar y nos interrumpió el medio susto del #temblor”.

Luego, el candidato del Pacto Histórico les dijo a sus interlocutores que estaba en un piso 22, después de que uno de ellos le preguntara sobre el lugar en el que se encontraba en ese momento.

A pesar del susto experimentado por el exsenador la reunión, que duró un poco más de una hora y cuarenta y cinco minutos, pudo terminar sin ningún contratiempo adicional, según lo confirmó Pablo Bohórquez, asistente a este espacio y quien hace la invitación a que se vea el video completo en sus redes sociales.

Gustavo Bolívar afirmó que no recurriría al Esmad en las protestas si llega a la Alcaldía de Bogotá

El candidato a la Alcaldía de Bogotá Gustavo Bolívar respondió a un cuestionamiento que le hizo Carlos Fernando Galán quien pertenece al Nuevo Liberalismo, durante una entrevista grupal que llevó a cabo la periodista Vanessa de la Torre, en Caracol Radio.

Allí, Bolívar dijo cómo actuaría en las protestas y manifestaciones si llegara al Palacio de Liévano. Empezó haciendo énfasis a factores externos que serían los que llevarían a las personas a salir a las calles a manifestarse. Sin embargo, no se refirió a lo que sucedería si las inconformidades de los ciudadanos giraran en torno a su gestión, en el caso de llegar a ser alcalde.

“Cuando la gente protesta es porque está inconforme con algo. Nadie sale a protestar por deporte”, resaltó el candidato por el Pacto Histórico. Además, enfatizó en que las posibles fuentes que generarían la inconformidad de la ciudadanía, serían TransMilenio y las Universidades.

Y afirmó que independientemente de cual sea la inconformidad de la gente o el origen de las manifestaciones, de ser alcalde no usaría las armas ni la fuerza para controlarlas. “Lo primero que hay que hacer es dialogar. Esa es la palabra mágica”, indicó Bolívar.

Ante este tema, puso como contexto las marchas que se llevaron a cabo en el país en distintos momentos entre 2019 y 2021 y enfatizó en el caso sucedido a Dylan Cruz Medina, quien fue asesinado durante esas manifestaciones en noviembre de 2019.

Luego de ese paréntesis, dijo que no estaba de acuerdo con el uso de armas, así no sean letales, durante el ejercicio de las manifestaciones. “Esmad no”, fue su tajante respuesta.

Así mismo, reconoció que durante el desarrollo de las manifestaciones se pueden llegar a presentar factores que hagan difícil el control del orden público: “hay que entender que entre esos grupos hay muchos infiltrados”, resaltó.

En estos casos Bolívar afirmó que tampoco haría uso de la fuerza y mucho menos de la violencia por parte de la Fuerza Pública: “Si hay destrucción de bienes públicos hay que judicializarlos”.

Y concluyó diciendo: “Si por algún motivo esto se me sale de madres, yo trataría de controlarlo de otra manera, pero sin violencia”, concluyó.