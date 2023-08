Cuál será la posición del Partido Liberal sobre el proyecto que busca bajar el salario en el Congreso

Al parecer, el Partido Liberal apoyará el proyecto que busca bajar el salario en el Congreso, sin embargo, esto no ha sido confirmado. Foto: Infobae

La bancada del Partido Liberal evalúa con detenimiento la propuesta presentada por el senador Jota Pe Hernández para reducir el salario de los congresistas, y existe la posibilidad de un apoyo mayoritario a esta iniciativa. Por su parte, el senador Juan Pablo Gallo informó que los legisladores están actualmente analizando cada aspecto del proyecto de ley y se espera que se someta a votación en la sesión plenaria programada para el martes 22 de agosto.

“Voy a votar positivo el proyecto de ley que busca reducir el salario de los congresistas, lo hago porque lo prometimos en campaña y poniéndome en los zapatos de los millones de colombianos que hacen esfuerzos para llegar a fin de mes con un salario que cada vez alcanza para menos”, aseguró el congresista del Partido Liberal.

No obstante, el senador Gallo también reconoció que el factor salarial de los congresistas no es el origen de los problemas económicos en el país, ni tampoco es la causa de la falta de inversiones significativas: “Los temas presupuestales no pasan por este tema, más del 70% de los recursos destinados para inversión no se han ejecutado a pesar de las obras que se requieren”, concluyó el senador.

El senador Juan Pablo Gallo, perteneciente al Partido Liberal, se inclinará por emitir un voto favorable a la propuesta de reducir los salarios de los congresistas. Video: Twitter/@JuanPabloGallo

Hasta ahora, la bancada del Partido Liberal no ha emitido comentarios sobre el asunto en cuestión; sin embargo, en las redes sociales se generó la especulación acerca de que la bancada podría brindar su respaldo al proyecto de ley que tiene como objetivo la disminución de los salarios de los congresistas.

Luz verde al informe favorable de la propuesta legislativa

La plenaria del Senado de la República aprobó el informe de ponencia positiva del proyecto de ley para la reducción del salario de los senadores. La sesión, que duró seis horas, se llevó a cabo el miércoles 16 de agosto de 2023, y la iniciativa fue liderada por el senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, también conocido como Jota Pe Hernández, y respaldada por David Luna.

Jota Pe Hernández, senador de la República y ponente del proyecto de ley que busca disminuir el salario de los congresistas. Foto: Infobae.

La votación resultó en 62 votos a favor y ninguno en contra, otorgando así el aval para dar continuidad al proceso. El siguiente paso consistirá en la votación del articulado, que está programada para el martes 22 de agosto. Tras un intento fallido de llevar a cabo la primera sesión de votación debido a la falta de quórum, se logró finalmente reunir el número necesario de senadores para someter la proposición de Pulido Hernández a votación.

El senador ponente enfatizó que esta aprobación preliminar no significa la aprobación definitiva del proyecto, ya que aún quedan otras propuestas por considerar y discutir punto por punto la iniciativa; sin embargo, esta etapa puede ser considerada como una victoria inicial para el proyecto de ley en el Senado, que ha atravesado varios intentos y enfrentado debates sobre su viabilidad.

“Hasta ahora estamos empezando y continuará el martes, solo hasta el martes sabremos si lo aprueban o no”, expresó de manera cauta Jota Pe Hernández, del partido Alianza Verde, que de manera sorpresiva recibió el apoyo —condicionado— del senador Inti Asprilla, con el cual, pese a ser de su misma colectividad, ha protagonizado fuertes roces en el legislativo, con acusaciones, incluso, en el plano personal.

La incertidumbre sobre el éxito del proyecto se mantiene hasta que se alcance la votación definitiva, pero sorprendentemente, el senador Inti Asprilla, también de la Alianza Verde, ofreció su apoyo condicional a Hernández, a pesar de sus desacuerdos anteriores y tensiones personales en el ámbito legislativo.

La propuesta para reducir el salario de los congresistas sigue su curso en el Senado, tema que se mantiene y que continuamente genera múltiples perspectivas y debates.