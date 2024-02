Cristina Hurtado vivió momentos de angustia durante el temblor en Colombia

Cristina Hurtado se encuentra por estos días en El Salvador acompañando a Juan José. El joven está disputando una competencia de natación en el país centroamericano, en un deporte donde ya ha ganado distintas competencias a nivel nacional e internacional.

Te puede interesar: Cristina Hurtado presentó particular petición en ‘La casa de los famosos’: que dejen hacer ‘el delicioso’

La presentadora ha tenido la oportunidad de alternar el apoyo a su hijo en sus competencias con su visita al centro histórico de San Salvador, y conocer de primera mano la opinión de algunos salvadoreños sobre la gestión del mandatario Nayib Bukele y sus controvertidas medidas para resolver los problemas de seguridad en el país.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: La Segura advirtió sobre las estrategias que habrá en La casa de los famosos: “Me van a tratar de sacar”

Sin embargo, en la jornada del jueves 17 de agosto sus pensamientos fueron ocupados por lo que sucedía en Colombia, producto del temblor que se presentó en horas del mediodía. Esto, debido a que se encontraba alejada de su familia en ese momento y no se enteró de lo ocurrido hasta que recibió una llamada de sus familiares relatando el pánico que sintieron ante el fuerte movimiento telúrico reportado por el Servicio Geológico Nacional Colombiano. Así lo reveló en sus historias de Instagram, donde compartió un video donde se le vio angustiada:

“Espero que todos estén muy bien. Yo acabo de hablar con mi familia, me acabo de enterar, Dios mío, qué miedo, qué susto. Además, hace mucho tiempo no teníamos un temblor tan fuerte y lo peor es que en mi caso estoy lejos, entonces la angustia es peor porque uno quiere saber cómo están sus familiares, que todo esté bien,que no les haya pasado nada. Ay Dios mío, ¡Que miedo!”.

Mientras en el país se sintieron las secuelas del movimiento telúrico, la presentadora que actualmente está entre las favoritas para asumir ese rol en la edición colombiana de La casa de los famosos que transmitirá el Canal RCN; siguió conociendo algunos destinos de El Salvador. Particularmente mostró que estuvo visitando el parque nacional El Boquerón de ese país, donde se ubica el volcán de San Salvador.

Nuevo temblor en Colombia: la magnitud del movimiento telúrico fue de 5.1

Sobre las 8:15 p. m., un fuerte sismo sacudió a la ciudad de Bogotá. De acuerdo con el reporte del Servicio Geológico de Colombia, el movimiento telúrico se produjo a 55,8 kilómetros de la capital del país, con epicentro en inmediaciones del municipio de Restrepo (Meta).

Te puede interesar: Cristina Hurtado y Carla Giraldo: las aguas mansas y las turbias de ‘La casa de los famosos’

En el transcurso del jueves 17 de agosto, el centro del país ha registrado varios sismos que han generado daños a las infraestructuras y dos muertes.

Posterior al sismo registrado sobre el medio día, con magnitud de 6,1, el Servicio Geológico Nacional Colombiano respondió una serie de inquietudes de la población ante las réplicas que se han reportado a lo largo de la jornada. De hecho, antes de las 8:15 p. m., la entidad ya había reportado un total de 41 réplicas derivadas de dicho movimiento, de los cuales la gran mayoría fueron de baja magnitud y perceptibles sólo en los sismógrafos.

El director de Geoamenazas, John Makario Londoño, recordó a la población que “igual que el sismo principal, que no es posible predecirlo, así pasa con las réplicas, ¡no se puede predecir! Es decir, no podemos saber ni el momento en que van a ocurrir, ni el intervalo que van a estar ocurriendo. Lo que sí es muy seguro es que estas réplicas van a estar reproduciéndose por mucho tiempo, incluso semanas o meses, pero la mayoría de ellas no va a ser percibidas por las personas”.