Jorge Iván Ospina tildó a los gobernadores de “pifiados” y respaldó al ministro Luis Fernando Velasco: “Uno no le echa las culpas al Presidente”

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, se fue contra los gobernadores por responsabilizar al Gobierno nacional de la difícil situación de violencia e inseguridad en distintos departamentos del país. También defendió al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Fotos: Colprensa

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, dio fuertes declaraciones contra los gobernadores que en días anteriores responsabilizaron al Gobierno nacional por la ola de inseguridad y violencia en el país, y solicitaron la salida del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.

Te puede interesar: Gobernadores pidieron la salida del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco: este fue el motivo que “rebosó la copa”

El mandatario local señaló que cada gobernador debería asumir su responsabilidad en el manejo de los territorios y recordó que mantener el orden público es un trabajo mancomunado, por lo que no se puede recargar la responsabilidad de la situación únicamente sobre el Gobierno nacional.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Luis Fernando Velasco hizo una propuesta conciliatoria a los gobernadores tras recibir fuertes críticas: ¿en qué consiste?

Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, manifestó su apoyo al ministro del Interior y calificó de “pifiados” a los gobernadores.

“Los gobernadores están completamente pifiados y pifiadas en el sentido de que en tiempos cuando la delincuencia avanza y la acción criminal está presente, uno como un estado unitario y frente a un delito tan atroz como es el crimen organizado no le echa las culpas al presidente de la República sino que trabajamos todos por la misma senda para poder encontrar solución”, dijo el mandatario local.

Te puede interesar: Duro reclamo del gobernador de Meta al ministro del Interior: lo tildó de “hipócrita” e “incompetente”

Respaldando el mensaje que envió en días pasados el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, el alcalde de Cali también insinuó que algunos mandatarios departamentales están usando el tema de inseguridad para hacer campaña, previo a las elecciones regionales que se llevarán a cabo el 29 de octubre de 2023.

“Lo que yo veo es que los gobernadores, huérfanos de poder, quieren es hacer política con cargo al presidente y me da mucha pena pero eso es una irresponsabilidad”, apuntó el alcalde de los caleños.

En días pasados, finalizando el debate de control político adelantado en la Comisión Primera de la Cámara, el ministro del Interior se refirió a ese tema mencionado por Ospina.

“Es que no hay ningún gobernador que no tenga su corazoncito y no tenga su candidato. Hombre, dejemos de ser hipócrita y hablemos las cosas claramente. En este país, quienes estamos en la actividad política, tenemos nuestro corazoncito y cada uno de nosotros empujará para algún lado”, dijo Velasco en ese momento.

“Yo les pido a los gobernadores que el tema de la seguridad, más que un tema electoral, sea un tema de debate electoral pausado porque esta responsabilidad es de absolutamente todos”, añadió el jefe de la cartera del Interior.

Jorge Iván Ospina se dirigió específicamente al gobernador del Meta

Uno de los mandatarios departamentales que se fue contra el ministro del Interior en días pasados e incluso solicitó su renuncia es el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga.

El funcionario aseguró en su momento que el jefe de la cartera es un hipócrita. Además, puntualizó que es “un incompetente ministro de gestión gris que, ante el llamado de los gobernadores alertando sobre la grave situación de seguridad en el país, sale a responder que el tema es electoral”.

Las pullas que lanzó el gobernador fueron criticadas por Jorge Iván Ospina, quien le sugirió que asuma las consecuencias de su gestión desde la administración departamental en temas de seguridad.

“Permítame decírselo directamente al gobernador del Meta: si no pudo con sus problemas de seguridad pues no le traslade la responsabilidad al presidente y asuma que este es un esfuerzo que debe ser complementario de todas las instituciones”, expresó Ospina.

En esa misma línea se dirigió a la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, quien también ha responsabilizado al Gobierno nacional por la ola de violencia.

“Es un error pensar que en tiempos cuando la criminalidad está al asecho uno se pone a pelear. No, uno lo que hace es construir consensos para confrontar un enemigo común que es la criminalidad, las bandas delincuenciales que son de orden trasnacional y que demanda de todos nosotros una gran acción interinstitucional del Estado”, añadió Ospina.