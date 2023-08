Martha Isabel Bolaños, Diego Sáenz y Carolina Acevedo se “agarraron” en ‘MasterChef’: “Se formó la tercera guerra mundial”

Los tres participantes del programa desataron una pelea que se volvió tendencia en las redes sociales (Fotos de redes sociales: @marthaisabelii / @saenzdiego / @acevedocaro)

Martha Isabel Bolaños, Diego Sáenz y Carolina Acevedo son tendencia en las redes sociales tras el capítulo 75 del concurso de cocina MasterChef Celebrity Colombia, en el que los tres permanecen en competencia.

El motivo fue una fuerte pelea entre los famosos. Bolaños y Acevedo llevan una mala relación personal que trascendió al juego, y Sáenz terminó implicado en el problema por las dinámicas del juego.

Martha Isabel Bolaños, también conocida como ‘la Pupuchurra’ por su personaje en Yo soy Betty, la fea, obtuvo el beneficio de colocar el delantal negro a la pareja que ella quisiera, pero solo si su equipo tenía el peor plato del reto.

Como estrategia, ‘la Pupuchurra’ cocinó mal para ganarse el delantal negro y colocárselo a Carolina Acevedo, con quien ha tenido fuertes diferencias dentro del programa. En medio de ese plan salió perjudicado Diego Sáenz, quien estaba en equipo con Carolina.

“¿Buscaban a Judas? Ahí la tienen, se llama Martha Isabel Bolaños”, señaló al final del episodio Diego Sáenz; mientras Bolaños reconoció que “con Carolina se puede armar la tercera guerra mundial, esa niña se toma todo muy personal”.

Así empezó el problema

Aunque Diego y Martha eran en principio una pareja, las decisiones de sus compañeros los modificó y quedaron Diego con Carolina; mientras, Martha cocinó con Natalia Sanint, quien se negó a utilizar la ventaja que tenía su compañera.

Martha desde un principio señaló su intención de “cocinar arroz con vinagre” para perder el reto y cederle el delantal negro a Carolina Acevedo, y así lo transmitió Diego Sáenz a su nueva compañera de equipo. El plan le funcionó a ‘la Pupuchurra’, aunque aparentemente cocinó a conciencia, porque Sanint no quiso caer en la estrategia de cocinar mal a propósito.

Al final del episodio, los chefs determinaron que el peor plato había sido el de ‘la Pupuchurra’ y Natalia Sanint, pero como tenían el beneficio de darle los delantales a otro equipo, se salvaron. La locutora dio un paso al costado y no quiso hacer parte de la decisión, por lo que Bolaños mandó los delantales a Diego y Carolina.

En el programa varios participantes criticaron la acción de Martha, quien reconoció que en su preparación no había seguido las indicaciones de los chefs, por lo que quedó mal la receta. “Yo no soy de apariencias, sí le quería poner el delantal”, señaló la actriz, mientras Sáenz concluyó el programa diciendo que “el grupo quedó dividido entre todos y Martha”.

Lo que dicen los famosos

Mientras Carolina Acevedo ha preferido guardar silencio por la polémica, Diego Sáenz y Martha Isabel Bolaños han expuesto públicamente sus opiniones sobre lo sucedido. Especialmente porque en redes sociales la percepción fue la contraria: los televidentes terminaron aplaudiendo la estrategia de ‘la Pupuchurra’ y calificando al presentador de “hipócrita” y “doble”.

“Los que creen que el doble fui yo en el capítulo de hoy… tan bellos. Sigan creyendo. Los embaucaron a todos y ni cuenta se dieron”, escribió en sus redes sociales el famoso, tras empezar a recibir ataques por parte de los televidentes. Las críticas se dan porque, según la audiencia, al principio el músico también pensó en hacer mal el plato con Bolaños, pero cuando lo cambiaron de equipo cambió de parecer.

La reacción de Diego Sáenz por las críticas que recibe en MasterChef

Por su parte, ‘la Pupuchurra’ hizo una serie de historias en su Instagram analizando la situación y lamentó que los televidentes estuvieran atacando a Diego, pero reconoció que su relación con Carolina Acevedo siempre ha sido mala. “Allá no había amistad, yo allá siempre jugué sola, hasta Claudia se puso del lado de ellos, me tocó muy duro”, reconoció.

La actriz señaló que “no se lo tomen tan a pecho, la competencia ya pasó. Al César lo que es el César, Carolina no me cae bien, ni yo a ella ... yo me considero transparente. Ustedes no se alcanzan a imaginar el popo que yo comí allá”.

Anticipó al final de sus declaraciones que “de aquí pa’ adelante pasan un montón de cosas, más adelante sí hago una cagada, es la única cagada que hice en el programa. Eso lo reconozco, pero ya lo verán”.