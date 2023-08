Ranking de Netflix en Colombia: estas son las películas preferidas del momento

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Netflix. (Infobae)

El avance de la tecnología del nuevo milenio, sumado a la pandemia de coronavirus que azotó a nivel internacional, orilló a los ciudadanos a buscar nuevas formas de disfrutar del cine desde la comodidad del hogar.

A raíz de ello, han nacido diversas plataformas de streaming, como es el caso de Netflix, que ha logrado sacar provecho con su amplio catálogo de producciones y se ha posicionado en el gusto de los usuarios.

De ese catálogo destacan estas 10 películas, que han ganado fama y se han convertido en el tema de conversación en los últimos días.

Aquí el listado de las más vistas de Netflix Colombia:

1. Agente Stone

Rachel Stone es una agente de inteligencia, la única mujer que se interpone entre su poderosa organización mundial de mantenimiento de la paz y la pérdida de su activo más valioso y peligroso.

2. Gran tiburón blanco

Un grupo de amigos que disfrutan de un fin de semana roban un par de motos acuáticas que los llevan al mar y terminan en una horrible colisión frontal. Luchan por encontrar el camino a casa con un amigo gravemente herido mientras los depredadores acechan en las aguas debajo.

3. Buena suerte, Leo Grande

Nancy Stokes, una maestra de escuela jubilada, anhela algo de aventura y sexo. Buen sexo. Su difunto marido Robert le proporcionaba un hogar, una familia y algo parecido a una vida, pero nunca tuvo buen sexo de él. Ahora que hace tiempo que Robert falleció, Nancy pone en marcha su plan y contrata a un joven gigoló que responde al exótico nombre de “Leo Grande”. En una habitación de hotel anónima, Nancy recibe a Leo. Su aspecto es tan bueno como el de su foto, pero lo que ella no esperaba era una gran conversación. Nancy descubre que le gusta. Y a él le gusta ella. Con una gran confianza sexual, Nancy empieza a relajarse. En el transcurso de su encuentro, la dinámica de poder cambia y las máscaras de los personajes empezarán a desmoronarse.Preestreno: Festival de Sundance 2022

4. ¿En qué piensan los hombres?

Una mujer que se dedica al mundo de las agencias deportivas se siente menospreciada por los hombres en un mundo que considera machista. Cuando un día adquiere la habilidad de escuchar sus pensamientos, descubre cómo manipularlos para beneficio propio.

5. Hidden Strike

Dos veteranos de guerra son asignados con la misión de escoltar a un grupo de civiles en la denominada "autopista de la muerte", en Baghdad (Iraq), para que lleguen sanos y salvos a la "Zona Verde", el emplazamiento de seguridad de la zona.

6. Stuart Little 2

Una nueva aventura del valiente y pequeño héroe Stuart Little. Dos nuevos personajes forman parte de la familia Little: una hermana de nueve meses llamada Martha y un pájaro lleno de vida llamado Margalo.

7. Paradise Hills

Paradise Hills es un internado de lujo donde familias acomodadas mandan a sus hijas para que sean entrenadas y educadas para ser mujeres perfectas. Uma (Emma Roberts) es enviada allí y pronto descubrirá que la residencia oculta un oscuro secreto.

8. Clifford the Big Red Dog

El amor de una niña por su muñeco llamado Clifford hace que el perro crezca en tamaño.

9. Stuart Little

Un día la familia Little adopta a Stuart, un pequeño ratón al que tratan como si fuera un hijo. Los Little están encantados con la manera de ser de Stuart, pero George, su hijo mayor, no sabe qué hacer con su "nuevo hermano". Por su parte, Snowbell, el gato de la familia, urde un plan para echar a Stuart de casa para siempre.

10. Zom 100: Zombie ni Naru Made ni Shitai 100 no Koto

¡Sobrevivir a un apocalipsis zombi es mejor que ser un esclavo asalariado cualquier día! Después de pasar años trabajando como esclavo para una empresa que aplasta el alma, la vida de Akira ha perdido su brillo. Vive en un departamento lleno de basura, su salario es abismal y ni siquiera puede reunir el valor para confesar su amor a su hermosa compañera de trabajo. Pero cuando un apocalipsis zombi asola su ciudad, le da el empujón que necesita para vivir por sí mismo. Ahora Akira tiene la misión de completar los 100 elementos de su lista de deseos antes de.. bueno, patear el balde.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix en la guerra por el streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (REUTERS/Mike Blake)

Netflix es un servicio de streaming que se ha convertido en una de las plataformas más importantes y que ja logrado hacer cambios importantes en la forma en cómo se mira y disfruta de las series y películas.

Su gran éxito ha orillado a otras grandes compañías a lanzar sus propios servicios de streaming, como es el caso de Disney+ y HBO, sin embargo, éstos no han logrado tener el mismo alcance, ya sea en suscriptores o en tener un catálogo tan grande.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of Cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras premios de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel. La primera vez que Netflix logró ser nominado al Oscar fue en el 2014 gracias al documental The Square.

Es importante destacar que el contenido que Netflix varía según la región o el tiempo, por lo que es posible que varios títulos no estén disponibles en diversas regiones que en otras sí.

Las producciones disponibles en Netflix se pueden disfrutar en smartTV, consolas de videojuegos, decodificadores, smartphones, computadoras, tablets y más. La plataforma también cuenta con diversos paquetes que, según el costo, te limitará la cantidad de veces que puedes ver contenido en diversos dispositivos de forma simultánea, si puedes disfrutar en HD, FHD o UHD y más.

