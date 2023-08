Procuraduría destituyó e inhabilitó a interventor del IDU: su conducta fue calificada de gravísima

El interventor Carlos Fernando López García incumplió con su labor de ejercer control técnico, legal, financiero, social y ambiental de la malla vial en Bogotá. Foto: Procuraduría General de la Nación.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) destituyó e inhabilitó por ocho años al interventor del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Carlos Fernando López García, por incumplir con la totalidad de sus labores en un contrato de interventoría destinado al mantenimiento de la malla vial en Bogotá. Su conducta fue calificada por la Procuraduría Distrital de Juzgamiento como gravísima, a título de culpa gravísima.

Según la entidad, López García no reportó de manera oportuna al IDU falencias que había cometido un contratista del negocio jurídico 936-2016, cuyo objetivo era el mantenimiento y la conservación de la infraestructura vial de la ciudad.

“[El interventor] tampoco evidenció la ausencia de tres informes con la aprobación de la institución”, detalló la PGN en un boletín informativo.

En un fallo de primera instancia, la Procuraduría determinó que López García también omitió informar sobre otras faltas relacionadas con la obra. Según la entidad, no se entregó la totalidad de los productos requeridos para los diseños, estudios y el mantenimiento de la malla vial en la capital y el interventor no dio a conocer esta situación al IDU. Adicional a esto, López García no suscribió el informe final de interventoría que le correspondía.

Así las cosas, el Ministerio Público concluyó que, en efecto, el disciplinado incumplió con su deber de ejercer un control técnico, legal, financiero, social y ambiental sobre el proyecto vial.

El disciplinado no informó la falta de entrega de los productos requeridos para el mantenimiento de la malla vial en Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá.

Obras sin avances en Bogotá por incumplimientos de contratistas

El 16 de agosto de 2023, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, informó que el Distrito tomó posesión de las obras de las calles 92 y 94, entre la carrera Séptima y la avenida NQS, por incumplimientos del contratista Consorcio Vial IDU.

Según el Instituto, dicho consorcio está conformado por las empresas Innovaconst S.A.S. (20 %), Aicon S.A.S. (30 %), Ingesem S.A.S. (20 %), y Sain Espinosa Murcia (30 %). Además, el interventor encargado de hacer un control administrativo y legal del contrato era MAB Ingeniería de Valor S.A.

La obra en cuestión hace parte del Acuerdo de Valorización 724 de 2018 y tiene como objetivo la construcción de andenes adecuados para personas con dificultades de movilidad. También incluye 1,48 kilómetros de ciclorruta y 33.500 metros cuadrados de espacio público.

Obras de valorización inconclusas en Bogotá presentan retrasos por incumplimientos de contratistas. Foto: IDU.

La decisión de la Alcaldía de tomar posesión de este proyecto vial radica en que el 14 de agosto de 2023 se venció el plazo máximo para su ejecución y el avance que tiene es de apenas el 24%. En esa medida, la alcaldesa López tomó disposiciones adicionales.

“Primero, caducamos los contratos, sancionamos a los contratistas e impusimos multas; segundo, estamos tomando posesión de las obras, con contratistas de la Alcaldía y vamos a terminar todo eso que los anteriores contratistas abrieron y no terminaron; y lo que no empezaron, se va a contratar el año entrante”, enfatizó la alcaldesa Claudia López, citada por el IDU en un comunicado.

En ese sentido, el IDU y otras entidades del Distrito ya elaboraron un plan de acción para cerrar frentes. Además, se evaluará la posibilidad de que se abra una nueva convocatoria para elegir a otro contratista que concluya el proyecto.

Por su parte, el puente peatonal de la calle 112 con carrera Novena también presenta retrasos como consecuencias de incumplimientos contractuales por parte del contratista. La finalización de la obra estaba pactada para el 19 de mayo de 2023, pero el proyecto logró un avance de solo el 36.41% en cimentación y estructura metálica. Por eso, el IDU tomó posesión de la obra el 14 de julio de 2023.

“El IDU procedió a impulsar los respectivos procesos conminatorios y sancionatorios, conforme a lo previsto en la ley y en el contrato”, sostuvo la entidad en un comunicado. Además, se estableció una multa por 2.426.156.462 pesos.